Myke Towers en su faceta poco conocida: el deporte que apasionaba jugar al exitoso cantante de Puerto Rico

El conocido cantante puertorriqueño, Mike Towers, que hace bailar y gozar a todos sus fanáticos con sus pegajosos temas de reguetón como 'La Falda', 'Maquillaje' y 'Lala' a través de diversas plataformas musicales, ha revelado recientemente cuál era el deporte que convirtió en su pasión cuando era tan solo un niño.

Aunque muchos piensen que se trata del béisbol, muy practicado en los países centroamericanos, o el fútbol, ninguno de estos deportes son los que practicaba horas tras horas el artista, quien actualmente posee más de 2,5 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

¿Qué deportes apasionaba practica a Mike Towers cuando era joven?

En una reciente entrevista, Michael Anthony Torres Monge, nombre verdadero de Myke Towers, reveló que de niño siempre le gustó practicar varios deportes, pero el que finalmente lo atrapó y apasionó fue el baloncesto.

"Antes de ser cantante, mi primera pasión era el deporte. A los 18 años, uno dice que: ‘¿Trabajo o sigo en el deporte?’. Pero siempre me he mantenido con los ojos puestos (en el deporte), ya que ellos (los y las deportistas) me apoyan", reveló el artista puertorriqueño.

Por otro lado, Mike Towers, como gesto de buen corazón, ha compartido con los niños que están internados en el Hospital Pediátrico Universitario Dr. Antonio Ortiz, de San Juan, a quienes les obsequió balones de básquet y camisetas del equipo de los Gigantes. Asimismo, el artista de 30 años se dio espacio para firmar autógrafos y tomarse fotos con los pacientes y trabajadores del nosocomio.

¿Qué otra ayuda social ha puesto en marcha Mike Towers?

Otro de los gestos caritativos que ha tenido Mike Towers es con la Selección Nacional Femenina de Baloncesto. Y es que a través de su fundación Young Kingz, ha donado la suma de 25,000 dólares al elenco de baloncesto que recientemente representó a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de París 2024. Además, las deportistas también recibieron unos abrigos con la imagen de la fundación.

¿Qué dijo Mike Towers sobre su decisión de haber elegido la música antes que el deporte?

Aunque su pasión por el baloncesto nunca terminó, Mike Towers también reveló que solía practicar boxeo, pero siempre de manera amateur, ya que, según confirmó, no logró tener las condiciones que se requerían para ser un profesional.

“Me gustaba más la música y charlatanear... Discotecas, revoluces... Por eso yo los aconsejo a los que vienen subiendo. Yo era así, como que en vez de comprarme un tenis para jugar baloncesto me compraba tres para 'fichuriar'. Hay que saber cuáles son las prioridades, depende de lo que uno quiera hacer”, confesó el cantante de Puerto Rico.