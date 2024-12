Real Madrid vs Pachuca EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la final de la Copa Intercontinental?

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Pachuca EN VIVO Y EN DIRECTO por la final de la Copa Intercontinental 2024? El encuentro se disputará este miércoles 18 de diciembre a partir de las 12.00 m. (hora peruana) en el Estadio Lusail, ubicado en Catar, y será transmitido por DSports en Sudamérica. Asimismo, La República Deportes te llevará este y todos los partidos de hoy con la previa, las principales incidencias y el video de los goles.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Pachuca por la final de la Copa Intercontinental?

En Perú, la final entre Real Madrid vs Pachuca se disputará a partir de las 12.00 m. Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

México: 11.00 a. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 12.00 m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela: 1.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 1.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay: 2.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Pachuca por la final de la Copa Intercontinental?

En Perú el resto de Sudamérica, el partidazo entre Real Madrid vs Pachuca por la final de la Copa Intercontinental 2024 será transmitido por la señal de DSports. En México y Estados Unidos, el cotejo se trasmitirá a través de la plataforma FIFA+.

¿Qué canal es DSports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

Real Madrid

Real Madrid: Courtois, Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger, Fran García, Valverde, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Vinícius y Mbappé.

Courtois, Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger, Fran García, Valverde, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Vinícius y Mbappé. Pachuca: Moreno, Rodríguez, Barreto, Micolta, González, Montiel, Pedraza, Ángel Mena, Bautista, Idrissi y Salomón Rondón.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Pachuca ONLINE?

Si no quieres perderte el Real Madrid vs Pachuca por internet, suscríbete al servicio de streaming DGO, en cuya plataforma tendrás acceso a todo el contenido de DSports. Si no puedes costearlo, también tienes la opción de informarte con la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.