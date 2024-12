¡Vinícius Jr. es el rey del fútbol mundial! El último martes 17 de diciembre de 2024, el delantero de Real Madrid fue condecorado con el Premio The Best 2024 de la FIFA al mejor jugador masculino del año. De esta forma, el brasileño tiene su revancha tras no ganar el Balón de Oro de la temporada, el cual perdió frente a Rodri, jugador de Manchester City, que también estaba nominado al galardón entregado por el máximo ente del fútbol internacional.

Con este premio, Vinícius gana su primera distinción individual fuera de una competencia. Recordemos que el atacante ya había ganado premios al mejor jugador en el Sudamericano Sub-17, el Mundial de Clubes 2022, así como nominaciones al The Best en 2022 y al Balón de Oro en 2022, 2023 y 2024.

¿Quién ganó el Premio The Best 2024?

Tras casi dos meses de la polémica surgida con el Balón de Oro, en el que Vinícius, quien por semanas se creía que iba a ganar el trofeo, perdiera frente a Rodri, ahora el brasileño tuvo su revancha. El atacante de Real Madrid fue condecorado por la FIFA con el Premio The Best 2024 al mejor jugador del año a nivel mundial.

“Me parecía imposible llegar a este escenario… Llegué de un lugar pequeño, cerca de la pobreza y la delincuencia. Ahora estoy aquí”, señaló Vinícius, quien estaba visiblemente emocionado, tras recibir el trofeo de parte de Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

De esta forma, ‘Vini’ tuvo redención y superó al volante del Manchester City, quien quedó en el segundo lugar de las votaciones. De igual forma, sacó ventaja sobre sus compañeros de equipo, como Jude Bellingham, Dani Carvajal, Kylian Mbappé y Federico Valverde, quienes también formaron parte de la lista de nominados de la premiación.

Quien también formó parte de la lista de nominados fue Lionel Messi, cuyo nombramiento causó polémica, pues su temporada no fue tan destacada como el astro argentino nos acostumbró temporadas anteriores. Toni Kroos, Erling Haaland, Florian Wirtz y Lamine Yamal fueron los demás jugadores que conformaron la nómina final.