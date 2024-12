Real Madrid vs. Pachuca: canal confirmado para ver la final de la Copa Intercontinental 2024

Real Madrid vs Pachuca se miden en Qatar. Foto: composición GLR.

Real Madrid vs Pachuca se miden en Qatar. Foto: composición GLR.

Este miércoles 18 de diciembre, Real Madrid y Pachuca se enfrentarán en la final de la Copa Intercontinental 2024, un evento que promete ser emocionante. Ambos equipos buscarán levantar el prestigioso trofeo en el Estadio Lusail, en Qatar, donde se espera una gran afluencia de aficionados. Aquí te contamos los detalles sobre el horario y dónde ver este esperado encuentro.

El Real Madrid, campeón de la UEFA Champions League, llega a esta final sin haber disputado un partido en el torneo, mientras que Pachuca, campeón de la Copa de Campeones de CONCACAF, avanzó tras una emocionante tanda de penales. Este será el primer enfrentamiento entre ambos equipos en la historia, lo que añade un toque especial a este duelo internacional.

Horarios del partido Real Madrid vs. Pachuca

La final de la Copa Intercontinental 2024 se jugará a las siguientes horas según la región.

México: 11.00 a. m.

Perú, Colombia, Ecuador: 12.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 1.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 2.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

Dónde ver la final de la Copa Intercontinental 2024

El encuentro entre Real Madrid vs Pachuca por la final de la Copa Intercontinental será transmitido por la señal de DSports para todo el territorio sudamericano.

¿Qué canal es DSports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Real Madrid vs. Pachuca ONLINE?

Si no quieres perderte el Real Madrid vs. Pachuca por internet, suscríbete al servicio de streaming DGO (DGO), en cuya plataforma tendrás acceso a todo el contenido de DSports. Si no puedes costearlo, también tienes la opción de informarte con la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes.

Estadio Lusail: El escenario de la final

La final de la Copa Intercontinental 2024 se llevará a cabo en el Estadio Lusail, un moderno recinto inaugurado el 9 de septiembre de 2022 para la Copa del Mundo. Con una capacidad para 88.966 espectadores, el estadio promete ser el escenario perfecto para este emocionante encuentro entre Real Madrid y Pachuca.

Ambos equipos están listos para dar lo mejor de sí en este importante partido, y los aficionados de todo el mundo están ansiosos por ver quién se coronará campeón. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de este gran evento futbolístico.

Real Madrid vs. Pachuca: previa

El Pachuca, equipo campeón de la Concacaf, consiguió una emocionante victoria el pasado sábado al vencer al Al-Ahly de Egipto en una serie de penales que culminó 6-5, luego de un empate sin goles durante el tiempo reglamentario y la prórroga. Con este importante triunfo, los Tuzos, bajo la dirección de Guillermo Almada, se encuentran listos para enfrentar al Real Madrid en la final de la Copa Intercontinental de la FIFA.