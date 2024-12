Real Madrid vs. Pachuca: ¿cuándo juegan por la final de la Copa Intercontinental?

El Pachuca, campeón de la Concacaf, logró una emocionante victoria este sábado al superar al Al-Ahly de Egipto en una tanda de penaltis que finalizó 6-5, tras un empate sin goles en el tiempo reglamentario y la prórroga. Con este triunfo, los Tuzos, dirigidos por Guillermo Almada, se preparan para enfrentar al Real Madrid en la final de la Copa Intercontinental de la FIFA. Aunque el equipo mexicano erró sus dos primeros lanzamientos desde el punto penal, logró recuperarse y completó la serie con una actuación impecable.

El trayecto hacia esta etapa resultó ser un verdadero desafío para Guillermo Almada y su equipo. En la Segunda Ronda, lograron una contundente victoria de 3-0 sobre Botafogo, que llegaba como reciente campeón de la Copa Libertadores. En la jornada de hoy, se esperaba que Pachuca no enfrentara mayores dificultades para superar al Al Ahly. Sin embargo, tras 120 minutos sin goles en Doha, Qatar, el destino del encuentro se decidiría en una tanda de penales.

Por su parte, el gigante español ha padecido en al temporada con las lesiones. Hace algunos días, el entrenador Carlo Ancelotti confirmó la lesión de su estrella Kylian Mbappé, quien no tiene asegurada su presencia en la final.

¿Cuándo juegan Real Madrid vs. Pachuca la final de la Copa Intercontinental?

El final de la Copa Intercontinental 2024, entre Real Madrid de España y Pachuca de México, se jugará este miércoles 18 de diciembre en Qatar.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Pachuca?

El enfrentamiento entre Real Madrid vs Pachuca por la Copa Intercontinental se disputará a partir de las 12.00 p. m. (hora de Perú).

México: 11.00 a. m.

Perú, Colombia, Ecuador: 12.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 1.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 2.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Pachuca?

La señal encargada de televisar el encuentro Real Madrid vs. Pachuca será DSports, canal con los derechos para transmitir todos los partidos del Preolímpico 2024. Otra opción para seguir este partidazo es a través de la plataforma streaming FIFA+.

¿Qué canal es DSports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Real Madrid vs. Pachuca ONLINE?

Si no quieres perderte el Real Madrid vs. Pachuca por internet, suscríbete al servicio de streaming DGO (DGO), en cuya plataforma tendrás acceso a todo el contenido de DSports. Si no puedes costearlo, también tienes la opción de informarte con la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes.

¿Dónde van a jugar Real Madrid vs Pachuca?

La final Real Madrid vs. Pachuca tendrá lugar en el Estadio Lusail de Qatar, el mismo donde se jugó la final del Mundial 2022 entre Argentina y Francia. Dicho recinto cuenta con capacidad para albergar a más de 88.000 espectadores.