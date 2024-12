Oliver Sonne aumentó su valor de mercado de 2 a 3 millones de euros en la última actualización de la página especializada Transfermarkt, el mayor referente que existe para consultar las cotizaciones de los futbolistas. A pesar de ser un incremento sustancial, solo alcanza el segundo lugar entre los peruanos más valiosos, ya que lo supera un volante incaico que no tuvo acción en las últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 debido a lesiones y que juega en una de las ligas más importantes de Europa: Renato Tapia.

En el último partido de la selección peruana ante Argentina en La Bombonera, por la jornada 12 de las clasificatorias al Mundial 2026, el 'Vikingo' fue el jugador más destacado pese a no jugar en su posición natural, ya que estuvo de interior en el medio campo precisamente por la ausencia del volante de Leganés de LaLiga.

PUEDES VER: Luis Ramos definió su futuro tras interés de Universitario y Sporting Cristal para el 2025

Renato Tapia, el jugador peruano más valioso de la actualidad

En su momento, el valor del 'Capitán del futuro' alcanzó los 20 millones de euros. No obstante, hoy su carta pase se cotiza en 5 millones, suficientes para ser el jugador peruano más valioso, según Transfermarkt. En tanto, el segundo puesto lo comparten hasta 4 futbolistas, entre ellos el 'Vikingo'.

Renato Tapia (Leganés de España) | 5 millones de euros

Oliver Sonne (Silkeborg de Dinamarca) | 3 millones de euros

Sergio Peña (Malmo de Suecia) | 3 millones de euros

Pedro Aquino (Santos Laguna de México) | 3 millones de euros

Luis Abram (Atlanta United de la MLS) | 3 millones de euros

Renato Tapia es el jugador más valioso de la selección peruana al cierre del 2024. Foto: @papi_pereda/X

¿Cuáles son los futbolistas peruanos más valiosos de la historia?

De acuerdo con el citado portal, Juan Manuel Vargas se posiciona como el futbolista más valioso de la historia, con 20 millones de euros. Renato Tapia también llegó a costar dicha cantidad, pero debido a la inflación actual, ocupa el segundo lugar.

Juan Manuel Vargas: 20 millones de euros con Fiorentina. Renato Tapia: 20 millones de euros con Celta de Vigo. Jefferson Farfán: 18 millones de euros con Schalke 04. Claudio Pizarro: 12 millones de euros con Bayern Múnich. André Carrillo: 12 millones de euros con Sporting CP. Luis Abram: 8,5 millones de euros con Vélez Sarsfield. Paolo Guerrero: 8 millones de euros con Hamburgo. Carlos Zambrano: 8 millones de euros con Eintracht Frankfurt. Raúl Ruidíaz: 8 millones de euros con Seattle Sounders. Gianluca Lapadula: 8 millones de euros con AC Milan.

Renato Tapia le respondió a Giancarlo Granda

Hace dos semanas, en su programa en Radio Nacional, Giancarlo Granda compartió su opinión sobre la ausencia de Renato Tapia en la última convocatoria de Perú. Según el narrador de fútbol, que el 'Cabezón' jugara pocos días después de ser excluido del equipo nacional es un "milagro" y sugirió que se le retire el título de capitán de la selección peruana.

“Yo pensé que el mes del Señor de los Milagros era octubre, pero me doy cuenta de que este año se ha prolongado, también es en noviembre. El milagro de Tapia, que se lesiona cuando juega la selección y cuatro días después juega en su equipo”, indicó el comunicador con un toque de sarcasmo. “No quiero ser malpensado, pero ¿en la anterior fecha doble no fue igual? ¿Cuatro días después no jugó contra Atlético Madrid?”, añadió.

Ante eso, el volante de Leganés le respondió hace unos días, en una entrevista reciente para ‘Hora blanquiazul’ de España: "Para eso está el FIFA, para armar tu equipo y poner al capitán que tú quieras. Es que, en verdad, soy una persona muy ‘pasota’ como dicen ustedes. No me importa lo que dice la gente, si creen que no tengo compromiso o lo que se inventen, me da igual. Yo sé lo que he hecho en la selección. Podría decir muchísimas cosas, pero me las guardo y estoy tranquilo conmigo mismo".