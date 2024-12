Oliver Sonne destacó en el empate 2-2 entre el Silkeborg IF y el Aalborg, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa de Dinamarca. A pesar de su gran actuación y un gol anotado a los 83 minutos, el cual le pudo dar el triunfo a su equipo, Silkeborg no pudo mantener la ventaja y recibió un tanto en tiempo de descuento, por lo que deberá luchar por la clasificación a las semifinales del torneo en el partido de vuelta, donde visitarán al exequipo de Edison Flores.

Este empate dejó un sabor amargo entre los jugadores del Silkeborg, sobre todo en Oliver Sonne, cuya frustración fue evidente al finalizar el partido. El ‘Vikingo’ expresó su descontento por el resultado en una entrevista postpartido y dejó en el limbo su continuidad en el club danés.

Oliver Sonne explotó tras el empate de Silkeborg frente al Aalborg

Oliver Sonne brilló en la banda derecha en el empate 2 a 2 del Silkeborg contra Aalborg y mostró su habilidad y determinación. Su gol al minuto 83 parecía sellar la victoria para su equipo, pero la alegría se desvaneció rápidamente cuando la visita logró empatar en el último suspiro del encuentro. La jugada que llevó al gol rival fue desafortunada, ya que se originó de un saque lateral que terminó en una serie de rebotes, permitiendo a Lars Kramer marcar la igualdad.

La frustración de Sonne fue palpable, quien no dudó en criticar a sus compañeros por dejar escapar una victoria que parecía asegurada. “Estoy a punto de estallar, debo admitir. Creo que es imperdonable que les regalemos un gol. El segundo gol nunca debe suceder, y es una historia que hemos visto muchas veces, es desgarradora”, declaró al medio Viaplay.

Oliver Sonne deslizó la posibilidad de cambiar de club a final de temporada

A pesar de su destacada actuación, Sonne manifestó su deseo de buscar nuevos horizontes en su carrera. Con la apertura del mercado de pases en Europa el 1 de enero, el jugador dejó entrever la posibilidad de cambiar de equipo. “No sé si habrá sido mi último partido. No puedo decidir sobre eso ahora”, comentó, con lo que dejó abierta la opción de una salida del Silkeborg IF.

“Ahora lamento mucho que no hayamos conseguido una victoria y que no consigamos un buen punto de partida después de este partido”, agregó Oliver Sonne, quien ya había expresado su interés en cambiar de aires en entrevistas anteriores.

A pesar de tener contrato hasta 2026, el jugador busca competir por títulos más importantes, lo que ha llevado a especulaciones sobre su futuro. Sin embargo, el Silkeborg IF considera a Sonne un jugador clave en su proyecto y ha rechazado ofertas de clubes como el Coventry City y Burnley de Inglaterra.

El futuro del Silkeborg IF

El Silkeborg IF no solo se enfoca en la Copa de Dinamarca, sino que también tiene la vista puesta en la Superliga de Dinamarca. Actualmente, el equipo ocupa el sexto lugar en la tabla con 26 puntos, lo que les permite clasificar a la Ronda de Campeonato. Sin embargo, el clima invernal en Dinamarca llevó a una pausa en el campeonato, que no se reanudará hasta febrero.

Con la temporada en pausa, el equipo deberá reflexionar sobre su desempeño y buscar mejorar en la segunda mitad del torneo. La situación de Sonne y su futuro en el club será un tema a seguir de cerca en los próximos días, mientras se acerca la apertura del mercado de fichajes.