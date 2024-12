Alianza Lima se encuentra en la fase final de negociaciones para asegurar la incorporación del arquero Rafael Romo, figura destacada de la selección venezolana en las Eliminatorias 2026. La próxima semana se presenta como crucial para concretar este fichaje, que podría reforzar significativamente el equipo para el 2025.

El portero, de 34 años, actualmente juega para la Universidad Católica de Ecuador, donde tiene contrato hasta el 2026. Sin embargo, la dirigencia del cuadro blanquiazul ha iniciado conversaciones con sus homólogos ecuatorianos para llegar a un acuerdo que permita su llegada a la pretemporada. La buena relación entre ambos clubes, tras la reciente transferencia de Kevin Quevedo, facilita el proceso de negociación.

El arquero ha manifestado su interés en unirse al club íntimo, con la expectativa de convertirse en el portero titular del equipo. Se espera que, a más tardar la próxima semana, se cierren los detalles finales de su fichaje.

¿Qué falta para que Rafael Romo llegue a Alianza Lima?

Según el periodista deportivo Mauricio Loret de Mola, Alianza Lima ya realizó una oferta formal a la Universidad Católica de Ecuador para fichar a Rafael Romo. Sin embargo, el club norteño no quedó conforme con la propuesta económica de los íntimos.

"Alianza Lima ya hizo oferta formal por el venezolano Rafael Romo. De Universidad Católica me dicen que la propuesta está lejos desde lo económico de las pretensiones del club ecuatoriano. Seguro habrá un segundo intento de Alianza", publicó en sus redes sociales.

Extécnico de Rafael Romo lo comparó con Diego Penny

En una entrevista para el programa de YouTube 'Denganche', Jorge Célico elogió a Rafael Romo, a quién dirigió en la Universidad Católica de Ecuador durante la temporada 2024. Además, lo comparó con el arquero nacional Diego Penny por su presencia física.

"Yo veo un tipo que te llena el arco. Es como Penny. A lo que me refiero es que uno de esos jugadores que te llenan el arco, te impone. Me pasaba con Diego y con Romo. No es lo mismo que tener un chico que recién arranca. Son cosas distintas y no quiero estigmatizar a nadie, pero la realidad es que hay arquero que llenan el arco. Romo es uno de ellos", indicó.

"Apareció en momentos difíciles con tapadas importantes que te permiten ganar 3 puntos, penales decisivos como le pasó en Venezuela. A Diego también le pasó, yo recuerdo la tanda de penales en la Sudamericana con Garcilaso. Son arqueros que tienen esa cuota más. No es un arquero que sepa mucho con los pies, pero resuelve, no tontea. Sabe sus limitaciones. No se complica y entrena muy bien", añadió.

¿En qué equipos jugó Rafael Romo?

Rafael Romo empezó su carrera en el Llaneros de Venezuela. Posteriormente, pasó por el fútbol de Italia, Inglaterra, Chipre, Bélgica, Noruega y Estados Unidos. En la temporada 2023, fichó por la Universidad Católica de Ecuador. En el 2024, disputó 42 encuentros con esta escuadra, en los que recibió 48 goles y dejó su valla invicta en 12 ocasiones.