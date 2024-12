Universitario, fichajes 2025: altas, bajas, renovaciones y rumores para la Liga 1 y la Libertadores

Universitario de Deportes viene armando un equipazo con miras a lo que será la defensa del título de la Liga 1 y su participación en la Copa Libertadores 2025. El vigente bicampeón del fútbol peruano ya anunció la incorporación de 3 jugadores y se espera que en los próximos días arriben algunos refuerzos provenientes del extranjero.

A la espera de la incorporación de nuevos elementos, el elenco comandado por Fabián Bustos vienen trabajando en Campo Mar para llegar de la mejor manera a las próximas competiciones.

Fichajes de Universitario

El primer futbolista en sumarse al plantel de Universitario fue César Inga, quien llegó a la institución crema tras su destacado paso por ADT. Otros de los nombres que ya estamparon su firma en Ate son Paolo Reyna (lateral izquierdo), Miguel Vargas (arquero) y Jairo Vélez (volante).

César Inga, proveniente de ADT de Tarma

Miguel Vargas, proveniente de Deportivo Garcilaso

Paolo Reyna, proveniente de Melgar

Jairo Vélez (préstamo), proveniente de César Vallejo.

Renovaciones de Universitario

El entrenador Fabián Bustos se encuentra enfocado en superar la fase de grupos de la Copa Libertadores y, para ellos, busca mantener la base del equipo. En ese sentido, Aldo Corzo y el portero uruguayo Sebastián Britos aseguraron su permanencia en Ate.

Sebastián Britos llegó a Universitario en el 2023. Foto: Universitario.

En el caso de Edison Flores, la directiva merengues viene negociando con Atlas, club dueño del pase del jugador, para extender el vínculo del experimentado volante de la selección peruana.

"Ya tenemos conversaciones avanzadas con el Atlas para poder llegar a un buen entendimiento y contar con ‘Orejas’ por los años que queremos y sumarlo al contrato que buscamos plantearle", indicó Jean Ferrari en conferencia de prensa.

Universitario: bajas para el 2025

Hasta el momento, Universitario informó que el delantero Christopher Olivares y el lateral Nelson Cabanillas no seguirán en el club. El goleador partió hacia Atlético Grau, club donde será dirigido por Ángel Comizzo, mientras que el defensor zurdo llegó a un acuerdo con Melgar de Arequipa.

Por otra parte, existe mucha incertidumbre por conocer el futuro del arquero Diego Romero. Con la renovación de Britos, se espera que el joven futbolista busque algún club para contar con más minutos. Jean Ferrari dejó en claro que solo contemplan opciones del extranjero por el cantero.

"Y el caso particular de Diego Romero, hay conversaciones con él durante todo el año. Nuestro compromiso es que él ya pueda tapar, pero el préstamo va a ser en el fútbol del extranjero. A nivel local no va a ir a ningún lado. Se quedaría en el plantel en caso no aparece una oferta del exterior. Este año tuvimos tres ofertas por él del fútbol argentino para que se vaya a préstamo, había que tomar una decisión y gracias a Dios salió bien porque terminó tapando en partidos cruciales para darnos el bicampeonato", explicó.

Universitario: rumores

Luego de confirmarse su salida del Seattle Sounders de la MLS, muchos aficionados se ilusionan con un posible regreso de Raúl Ruidíaz a la 'U'; sin embargo, de acuerdo al periodista Gustavo Peralta, desde Ate no tienen como prioridad la contratación de la 'Pulga' y apuntarían al fichaje de un goleador extranjero.