Se abre un nuevo capítulo sobre los derechos televisivos del fútbol peruano. En esta oportunidad, el club que está envuelto en esta nueva polémica es Alianza Lima, debido a que Enrique Dupuy, exmiembro del directorio de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), aseguró que la institución blanquiazul, a diferencia del resto de equipos del torneo local, tiene un contrato exclusivo con 1190 Sports y la FPF.

Ante este hecho, el CEO Global de 1190 Sports, Hernán Donnari, conversó con RPP y negó la existencia de un contrato especial con algún club de manera particular.

"No existe ninguna transaccionalidad de ningún tipo de forma directa con ningún equipo, no hay contratos privados, no hay contratos directos. Todos tienen con la Federación y al fideicomiso como mecanismo de pagos. El nivel de transparencia con la que hemos trabajo este proyecto es el máximo posible porque lo hemos en todos lados, no solo en Perú. Jamás nuestros inversores admitirían la cantidad de recursos que hemos colocado en un territorio sin tener esos niveles. Acá hay algo que también quiero mencionar y es la institucionalidad, se requiere en todos los órdenes y se requiere involucramiento", confesó.

Tras esto, el directivo descartó que tengan planeado retirarse del fútbol peruano para la siguiente temporada y enfatizó en que tienen armado un proyecto de largo plazo: "Nosotros vamos a continuar en el Perú. Este proyecto es de muchos años, tenemos 11 años por delante, y sobre todo tenemos una oportunidad enorme de construir algo grande. El recorrido que estamos haciendo es el recorrido que hicieron las grandes ligas del mundo, liga española, liga alemana, liga italiana y liga inglesa".

Consultado sobre si existen deudas con los clubes de la liga local, Hernán Donnari enfatizó que le han pagado a los equipos y que han invertido cerca de 70 millones de dólares.

"Hemos cumplido con cada uno de los pagos dentro de los marcos que el contrato establece. Se han dicho muchas cosas pero esta empresa desembarcó de buena fe y hemos invertido hasta este momento 70 millones de dólares. En todo el 2023 y lo que hemos transitado hasta este 2024. La solvencia de la empresa está avalada por los hechos fácticos. Hemos pagado cada una de las facturas", finalizó.

Alianza Lima emite carta a Juan Enrique Dupuy

A través de una extensa carta, el club Alianza Lima negó que tengan un contrato exclusivo con 1190 Sports y la FPF, ni mucho menos un "trato diferente, injusto, incorrecto y vergonzoso" sobre los derechos de transmisión que posee la federación peruana.

En esa misma línea, exigieron a Juan Enrique Dupuy García, exmiembro del directorio de la FPF, que en un plazo no menor a 24 horas salga a retractarse de lo dicho en el mismo medio.