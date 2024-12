Jorge Wilstermann vs Bolívar se enfrentarán EN VIVO en un partidazo por la jornada 25 del Torneo Clausura de la Primera División de Bolivia este jueves 5 de diciembre desde las 7.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora boliviana). Este clásico del país altiplánico se desarrollará en el Estadio Félix Capriles, Cochabamba, y cuenta con la transmisión de Tigo Sports para el territorio boliviano. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto en la web de La República Deportes.

El Aviador viene de obtener una victoria ante Real Tomayapo con un marcador ajustado de 1-0. A pesar de no lograr algunos resultados deseados en sus últimos encuentros (2 victorias, 1 derrota y 1 empate), el equipo llega con renovado ímpetu tras su reciente triunfo. Durante estos partidos, el equipo encajó 5 goles y anotó 7.

Por otro lado, la Academia llega motivado luego de vencer a Royal Pari con un contundente 5-0. En sus últimas 4 presentaciones, consiguió imponerse en 2 ocasiones, sufrió una derrota e igualó un encuentro. En términos de goles, marcó 19 y recibió 9 en su portería.

¿A qué hora juegan Jorge Wilstermann vs Bolívar?

El encuentro entre Jorge Wilstermann vs Bolívar empezará a las 8.00 p. m. en suelo boliviano. Revisa el horario de este duelo según tu zona geográfica.

México: 6.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (viernes 6 de diciembre)

¿En qué canal ver Jorge Wilstermann vs Bolívar?

El encuentro entre Jorge Wilstermann vs Bolívar será transmitido por la señal de Tigo Sports para todo el territorio altiplánico, disponible en las siguientes señales del cableoperador Tigo.

Tigo Star (satélite): canal 1 (SD) y 8 (HD)

Tigo Star (cable): canal 100 (Tigo Sports HD), 717 (Tigo Sports 2 HD) y 718 (Tigo Sports 3 HD).

¿Cómo ver Jorge Wilstermann vs Bolívar ONLINE?

Si no quieres perderte el Jorge Wilstermann vs Bolívar por internet, ingresa a la página web de Tigo Sports con tu número de cliente o descarga la app Tigo Sports (solo en Bolivia). En caso de que no tengas acceso, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Jorge Wilstermann vs Bolívar?

El escenario de este clásico boliviano Jorge Wilstermann vs Bolívar será el Estadio Félix Capriles, imponente recinto ubicado en la ciudad de Cochabamba. El coloso tiene capacidad para albergar a más de 32.000 espectadores.

El precio de las entradas para el Jorge Wilstermann vs Bolívar va desde los 15 hasta los 80 bolivianos. Foto: Jorge Wilstermann/Facebook

Jorge Wilstermann vs Bolívar: últimos enfrentamientos