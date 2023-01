¿A qué hora juegan River Plate vs. Millonarios EN VIVO por amistoso internacional 2023?

River Plate vs. Millonarios EN VIVO se enfrentan a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana y colombiana) y 9.30 p. m. (horario argentino) por amistoso internacional de este 2023. El duelo se jugará en el Lockhart Stadium (Florida) con transmisión a cargo de Star Plus (streaming). Para que no te pierdas este y otros partidos de hoy, sintoniza la cobertura ONLINE de La República Deportes, con las alineaciones confirmadas, el relato de mejores jugadas minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

