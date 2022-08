¿Por qué DirecTV se volvió tendencia y qué relación tiene con el Barcelona vs. Manchester City?

Barcelona vs. Manchester City se enfrentan en un duelo amistoso benéfico en el Spotify Camp. Ambos equipos no arrancaron el compromiso con lo mejor de sus planteles; sin embargo, se vive un emocionante duelo en Cataluña. Durante este compromiso, el canal DirecTV se volvió tendencia, ¿qué ocurrió?

Pasa que la plataforma que transmite el compromiso, DirecTV GO, sufrió una caída y, por el momento, no se puede visualizar el juego. Esto generó mucha crítica por parte de los usuarios que arremetieron contra el canal. “Justo a la hora del partido Directv Go no funciona. Mejoren los servidores, si no dejen los derechos para Star Plus” , “El servicio de DirecTV GO está caído, error 703. ¿Qué será que no arreglan? Vienen así toda la semana con intermitencia” o “¿Está caído DirecTV Go, ¿justo hoy?” , son algunos tuits.

¿Qué dijo DirecTV al respecto?

Ante tantos reportes, la plataforma se pronunció y viene ofreciendo disculpas, además de asegurar que ya se trabaja para solucionar el problema. “Hola, te saluda Mafe, ofrecemos disculpas por las molestias. Estamos experimentando una falla temporal en DIRECTV GO, la cual ya se encuentra reportada con nuestro departamento técnico, quienes ya se encuentran trabajando para solucionarla lo más pronto posible”, expresó.

¿Cómo ver Barcelona vs. Manchester City ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas el compromiso Barcelona vs. Manchester City por internet, puedes sintonizar la cobertura GRATIS ONLINE en la web de La República Deportes, sitio en el que se publicarán los goles y todas las incidencias del encuentro.