Campeón con Universitario tendría la posibilidad de regresar para el Clausura

La segunda derrota consecutiva de Universitario de Deportes genera intranquilidad y desasosiego en la afición 'merengue', pues la funcionalidad del equipo no parece caminar por buen puerto cuando no se alinea al primer equipo, ¿la razón? falta de piezas de recambio.

Precisamente pensando en reforzar y ampliar las opciones para el elenco de Nicolás Córdova, hay algunos nombres que integrarían el elenco o incluso regresarían a formar el club del que se declararon hinchas acérrimos, para el Torneo Clausura de la Liga 1 Movistar.

Tal es el caso de Diego Chávez, quien reveló que existe la posibilidad de retornar a Universitario para la segunda parte del campeonato, después de resolver su situación con Binacional, y es que, según explicó 'Chaveta', su agente tendría la opción de generar su regreso.

"Quiero volver a Universitario, soy hincha y me he formado en el club. Trabajo duro para que se pueda concretar mi sueño. Al menos mi representante me pide que siga enfocado porque existe una posibilidad a mitad de año, debido a que la ‘U’ puede cambiar de administradores para el Torneo Clausura”, manifestó el lateral derecho a 'Depor'.

Cabe recordar que, Diego Chávez fue campeón con la 'U' el 2013, en lo posterior tuvo bajo rendimiento y tras ser señalado por algunas 'indisciplinas' dejó al equipo de Ate a mediados del 2016, desde entonces no ha podido recuperar su mejor versión, incluso parte del 2018 no jugó.

Sin embargo, el jugador de 26 años confía en que podría ensamblar perfectamente en la escuadra que lidera el entrenador chileno. “Sé que Nicolás Córdova es un técnico bastante exigente. Y estoy convencido de seguir enfocado en mi carrera, para que, si se da la posibilidad, pueda encajar en el equipo”, enfatizó.