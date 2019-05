¿La FPF y Gareca nunca le creyeron a Paolo Guerrero? Óscar Del Portal hace polémico comentario [VIDEO]

El caso de Paolo Guerrero dio un gran giro gracias a las inesperadas revelaciones que hicieron los extrabajadores del Swissotel. A pesar de que la sanción del 'Depredador' ya se cumplió, el delantero de la selección peruana siempre sostuvo que luchará por demostrar su inocencia y con las recientes declaraciones, podría conseguirlo.

Este tema fue muy comentado no solo en redes sociales sino también en diversos espacios deportivos, pero quien se robó la atención de todos por sus declaraciones fue el periodista Óscar Del Portal del programa "América Deportes".

El conductor del espacio en mención emitió su opinión con respecto a lo que ocurrió con la FPF, el técnico Ricardo Gareca y Paolo Guerrero, luego que este último se viera envuelto en un escándalo por un caso de doping.

"Esta es una opinión y en base a lo que ha sucedido, para mí es claro, la Federación, la selección y Gareca nunca le creyeron a Paolo Guerrero", dijo el periodista.

"Y esta es una opinión que yo concluyo porque si hubiese la selección creído o por lo menos dudado de lo que había acontecido, inmediatamente, nunca más la hacían concentrar en el Swissotel, así de fácil. Porque era un riesgo que otro jugador pueda salir positivo en un doping. Sin embargo, la selección siguió concentrando ahí", argumentó Óscar Del Portal.

Asimismo, el presentador sostuvo que no cree en las palabras que emitió Ricardo Gareca en su momento. "La explicación de Gareca en un momento fue porque no le deba la logística para poder cambiar de hotel. Y obviamente, todos sabemos que eso no es así. La Federación (da una palmada) y todos los hoteles de Lima cinco estrellas están a su disposición. Eso también habrá que resolverse y la gente de Paolo Guerrero cercana a él, también tendrán en consideración lo que yo he manifestado", finalizó.