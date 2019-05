Extrabajador del Swisotel se quiebra al pedirle perdón a Paolo Guerrero [VIDEO]

El testimonio de una serie de extrabajadores del Swissotel le ha dado un rumbo inesperado al caso de dopaje de Paolo Guerrero, por el cual fue suspendido por 14 meses sin jugar al fútbol y que propicio un litigio legal entre el futbolista peruano y el hotel.

Erick Paz Olortegui, extrabajador del Swissotel Lima, confesó que el té que se le sirvió a Paolo Guerrero estaba contaminado con residuos de mate de coca y que esta es una situación que pasa a menudo. Además detalla las presiones que recibió por parte de la administración del hotel para callar y contar otra versión de los hechos.

"Yo estoy sentado aquí porque quiero que todos sepan la verdad. Todo el hotel sabía que era una contaminación cruzada. En el área que estaba mi compañero, la máquina de lavo no es la debida. Lo hizo en un lavadero cualquiera", señaló Paz.

El extrabajador hotelero aprovechó las cámaras de Domingo al Día para pedirle perdón a Paolo Guerrero por no haber contado la verdad en su debido momento, incluso se quebró al momento de admitir que sentía mucha presión por parte de sus jefes.

"Estaba presionado. No podía decir nada. Lamentablemente dije lo que me obligaron a decir. Esta es la oportunidad de decir la verdad. Le pido disculpas al cien por ciento. La situación que me encuentro ahora es distinta a la ese momento", expresó el extrabajador del Swissotel.