Selección Peruana Sub 17: el conmovedor mensaje que envió Yuriel Celi a Grimaldo

Demostrando que su labor no termina en el campo, el capitán de la Selección Peruana Sub 17 Yuriel Celi se pronunció para manifestar su apoyo incondicional a Joao Grimaldo, uno de los elementos que más críticas recibió en el Sudamericano Sub 17.

Mediante sus redes sociales, Yuriel Celi respaldó al delantero de 16 años -perteneciente a las divisiones de menores de Sporting Cristal- con un emotivo mensaje en el que el 'Delfín' deja en claro que los errores que se han cometido en la competencia es responsabilidad de todo el equipo.

"Hermano Grimaldo, mi menor, tienes todo mi apoyo y mi respaldo. Nosotros sabemos todo lo que hemos pasado, no hagas caso a críticas que no suman. Tú sigue dándole que eres un crack y un mago con la pelota. Un abrazo; te quiero", publicó Yuriel Celi en su instagram.

Además, el entrenador de la Selección Peruana juvenil Carlos Sivestri fue otro de los que apoyó a Grimaldo , y es que, una serie de comentarios en su contra surgieron por "bajo rendimiento" en las derrotas ante Paraguay y Chile.

Y aunque el equipo nacional logró una importante victoria frente a Uruguay (3-2), el triunfo de Ecuador sobre Argentina (por 4-1) influyó en que Perú se quede sin cupo para el Mundial Brasil 2019, el cual iniciará en noviembre.