Rumbo a Primera

El encargo que ha recibido Jorge Benítez no solo es de la directiva que lo ha contratado, es el encargo de miles de hinchas que anhelan ver a Juan Aurich regresar a Primera División.

No será fácil, se dice que este equipo no tiene figuras, pero Benítez, que ayer fue presentado oficialmente junto a su comando técnico, responde así:

“Por ahí he escuchado que Juan Aurich no tiene un equipo con jugadores de renombre, eso es lo de menos, en el fútbol nadie te garantiza nada, aquí lo que se requiere es mucho trabajo”, enfatizó el orientador del cuadro chiclayano, quien se encuentra en Chiclayo junto a su equipo de trabajo, conformado por Diego Hernán Alaniz (asistente técnico), Ariel Di Diego (preparador físico) y Miguel Manrique (preparador de arqueros).

Benítez contó las razones por las que llevó al equipo a realizar su pretemporada en Argentina. “Necesitábamos llevarlos y meterles en la cabeza lo que nosotros queremos para el equipo. Esta campaña la afrontaremos partido a partido como verdaderas finales y hay que estar preparado para eso”, finalizó.

El trabajo que realiza Juan Aurich en la Videnita tiene como fundamento la planificación del comando técnico que contempla incluso algunos turnos de madrugada. “Entrené así alguna vez como jugador y ahora lo pongo en práctica como entrenador. Buscamos la unión del grupo”, dijo el DT.