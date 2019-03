Árbitro del Alianza - River emite informe perjudicial para los 'blanquiazules'

Alianza Lima debutó en Copa Libertadores 2019 ante el actual campeón del certamen, River Plate. El resultado final fue un empate 1-1 que no dejó contentos a los blanquiazules, no solo porque la igualdad llegó en el minuto 94, sino también por la actuación del árbitro Wilmar Roldán.

El cuadro de La Victoria levantó un reclamo formal ante la Conmebol por el accionar del colegiado colombiano. El detalle que más molestó a los 'íntimos' fue la inacción del referí cuando el volante argentino Enzo Pérez insultó de manera reiterada a Pedro Gallese en su propia cara.

En entrevista con RPP, el gerente de marketing de Alianza Lima, Benajmín Romero, aseguró que el club ya envió una respuesta a dicho informe por no incluir detalles importantes y que conciernen a la denuncia del equipo peruano.

"Ya le hemos dado respuesta a ese informe que, evidentemente, se desvía un poco de la realidad. No sabemos si podemos recibir penalidades, pero esperemos que no porque hay ciertas cosas que se no están teniendo en cuenta en ese informe. Por ejemplo, no habla sobre los insultos de Enzo Pérez hacia Pedro Gallese, que fue televisado. Ese tipo de cosas no fueron reportadas", indicó Romero.

Por si eso fuera poco, en el informe presentado por Roldán sí da cuenta de insultos hacia él, de parte de hinchas 'blanquiazules' cuando se terminó el cotejo.