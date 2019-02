La noche en la que Cena ganó el Elimination Chamber, pero Edge le arrebató el título [VIDEO]

Estamos a pocas horas de iniciar el evento WWE Elimination Chamber. Los platos fuertes del evento son los combates dentro de la considerada monstruosa e infernal cámara de eliminación. Hasta ahora se han realizado 22 de estos tipos de peleas en aproximadamente 17 años.

Las luchas programadas en esta gran estructura para 6 personas han sido en su mayoría memorables y se realizan normalmente en este mes como última parada del evento más grande de la WWE, Wrestlemania.

Por otro lado, si bien es cierto que todas las luchas nos han dejado grandes momentos (como mencionamos al inicio) muchos tienen en la cima al Elimination Chamber que se efectuó en el 2006. No exactamente por lo que sucedió en la misma pelea sino por lo que pasó después.

En el evento New Year's Revolution, realizado el 8 de enero de ese año, John Cena retuvo el campeonato de la WWE tras vencer a Kane, Kurt Angle, Carlito, Shawn Michaels y Chris Masters en la cámara de eliminación.

Cuando estaba a punto de retirarse del ring lentamente (ensangrentado producto de la feroz batalla y golpeado), Vince McMahon, el dueño de la WWE, apareció en escena y anunció que el luchador Edge enfrentará a John Cena por el cinturón en ese preciso instante.

El jefe de la empresa hizo recordar que Edge había ganado en marzo del 2005 la pelea “Money in the bank”, cuyo premio era la oportunidad de retar al campeón en cualquier día del año y a la hora que él quiera. Precisamente “The Rated ´R´ Superstar” decidió canjear ese chance en ese momento.

Con un John Cena sin fuerzas y muy lastimado, Edge no tenía rival, y en solo 2 minutos logró la cuenta de 3 y se llevó el tan ansiado campeonato de la WWE.

El excomentarista de la WWE, Joey Styles, dejó una frase para la posteridad. Dijo "Edge has shocked the world" (Edge ha impactado el mundo). Ya pasaron más de 13 años de dicha noche y sí que tuvo razón, los fanáticos no olvidan ese momento y lo consideran como uno de los más sorpresivos de la historia de la compañía de la lucha libre de entretenimiento.

Edge consiguió el título de la WWE tras vencer a John Cena