Germán Leguía sobre la salida de Juan Manuel Vargas: “Lo utilizaron y maltrataron” [VIDEO]

Juan Manuel Vargas integró la lista de 10 jugadores que no seguirán en Universitario de Deportes para la campaña 2019. El lateral izquierdo era referente e ídolo en la hinchada ‘crema’ y su salida ha traído una ola de críticas de distintos tipos. Para Germán Leguía, separar al jugador significó un maltrato.

El exmundialista con la selección peruana (Argentina 78 y España 82), expresó que traer a Juan Manuel Vargas a Universitario de Deportes fue una especie de marketing, donde lo usaron para generar expectativa.

“Hay algo que no se entiende, lo usaron (Juan Manuel Vargas) para la hinchada, para muchas cosas. Porque si tú vas a hacer eso con Vargas, mejor no lo hubieras contratado; lo contratas, le renuevas y después no lo pones y lo sacas...”, apuntó en un primer momento Germán Leguía para el programa Fox Sports Radio Perú.

Germán Leguía también se refirió al estado físico del exlateral de la Fiorentina, y señaló al comando técnico ‘crema’ como responsable de no ponerlo a derecho al ‘Loco’. “... si tú tienes un entrenador que trae a Vargas y no lo puede hacer bajar un gramo a ese entrenador tienes que botarlo”, manifestó el exjugador de Universitario de Deportes.

“Creo que todo fue nada más para jalar al periodismo, jalar a la hinchada, generar expectativa y después este era el final de Vargas, un maltrato total”, finalizó Germán Leguía.