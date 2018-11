Presidente del Atlético de Madrid habló de Luis Advíncula y el supuesto interés de ficharlo [VIDEO]

Luis Advíncula es un futbolista que ha demostrado con creces que está preparado para afrontar cualquier liga. Esta temporada ancló en el Rayo Vallecano donde sigue demostrando su crecimiento futbolístico fechas tras fecha en la Liga Santander. Ante este panorama, medios españoles lo ubicaron en los intereses del Atlético de Madrid, pero, ¿qué tan cierto es esta información? El presidente ‘Colchonero’ ha salido a hablar del lateral peruano.

Enrique Cerezo, presidente del ‘Atleti’ estuvo presente en un evento corporativo y se dio tiempo para responder algunas preguntas referentes al jugador de la selección peruana que ha sido convocado para los amistosos contra Ecuador y Costa Rica.

Cuando le abordaron el tema de el supuesto interés del Atlético de Madrid por Luis Advíncula, Ernesto Cerezo fue directo al punto. “Yo no lo conozco, no lo he visto jugar. Y la verdad cuando ha jugado en el Rayo Vallecano si juega le veré jugar, pero no tengo una idea. No tengo la más ligera idea”

Acto seguido el reportero le puso en mesa si que es que sería bueno incluir al plantel ‘Colchonero’ un jugador que venga de participar en el Mundial de Rusia como lo es Luis Advíncula. “Eso son los técnicos lo que lo tiene que decidir, si es un buen jugador y nos cuadra para nuestro sistema de juego del equipo estaremos encantados y fenomenal”

Asimismo, el periodista le volvió a cuestionar si es que ya que hora de que el Atlético de Madrid tengo un peruano en su nómina, y el presidente 'Colchonero’ respondió: “Nosotros queremos tener a grandes jugadores sean de donde sean”, finalizó.