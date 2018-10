Boca Juniors vs Cruzeiro: ¿cómo y dónde ver duelo por Copa Libertadores 2018? | EN VIVO

Boca Juniors vs. Cruzeiro VER EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE vía FOX Sports en el Estadio Mineirão por el cotejo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2018. Cotejo iniciará este jueves desde las 7:45 p.m. - hora peruana y 9:45 p.m. - hora argentina.

Boca Juniors vs. Cruzeiro: el 'Xeneize' no atraviesa un buen momento

Pese a superar por 3-1 a Colón de Santa Fe en su último encuentro previo al choque contra Palmeiras, las sensaciones no son positivas en Boca Juniors, puesto que encadenó dos derrotas importantes: 2-0 contra River Plate en el Superclásico y 1-0 a manos de Gimnasia La Plata, lo que les costó su eliminación de la Copa Argentina.

Boca Juniors vs. Cruzeiro: en la ida, los argentinos ganaron 2-0

Sin embargo, la ventaja obtenida en La Bombonera les da cierta tranquilidad a los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto. Eso sí, la única baja para el Boca Juniors vs. Palmeiras es la del delantero Darío Benedetto, lesionado.

"Sabemos que tenemos una ventaja, pero no nos vamos a meter atrás", expresó el 'mellizo' al diario Olé.

Guillermo no le diene miedo a la presión del Mineirao: "No me preocupa lo que hayan dicho, me preocupa el rendimiento de Boca. Sabemos que es Libertadores, que siempre hay mal clima. El Mineirao es mítico, donde el fútbol brasileño tuvo grandes victorias y grandes derrotas", expresó.

Boca Juniors vs. Cruzeiro: el celeste va por la remontada

El equipo comandado por el técnico Mano Menezes tendrá su partido más importante del año y son conscientes que tiene que salir a atacar desde el minuto 1 para buscar darle vuelta a la serie.

Cabe mencionar que Cruzeiro empezó de gran manera el Brasileirao, pero sufrió un bajón y actualmente se encuentra a mitad de la tabla. Por lo que ponen todas sus fichas en la Copa Libertadores 2018.

Boca Juniors vs. Cruzeiro: todos los futbolistas disponibles

La Conmebol le quitó la tarjeta roja puesta al central Dedé que recibió en la ida tras un choque con el portero Andrada y también podrá ser tomado en cuenta por el DT Menezes.

Encerramos hoje nossa preparação para o jogão desta quinta, contra o Boca Juniors. Antes do treino, o aniversariante @fredgol9 foi homenageado pelos seus companheiros.



A união do grupo será primordial na busca por mais um grande objetivo.#NaCaraDoGol #VamosLaBestia #QuintaAzul pic.twitter.com/DTMqDPVXoU — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) 3 de octubre de 2018

Horarios para ver el Boca Juniors vs. Cruzeiro EN VIVO ONLINE por la Copa Libertadores 2018

Guatemala - 6:45 p.m.

Honduras - 6:45 p.m.

Costa Rica - 6:45 p.m.

México - 7:45 p.m.

Perú - 7:45 p.m.

Colombia - 7:45 p.m.

Ecuador - 7:45 p.m.

Panamá - 7:45 p.m.

Puerto Rico - 8:45 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 8:45 p.m.

Venezuela - 8:45 p.m.

Paraguay - 8:45 p.m.

Bolivia - 8:45 p.m.

Argentina - 9:45 p.m.

Uruguay - 9:45 p.m.

Brasil - 9:45 p.m.

Canales para ver el Boca Juniors vs. Cruzeiro EN VIVO ONLINE por la Copa Libertadores 2018

FOX Sports / Sudamérica

Movistar Liga de Campeones, Movistar+ / España

FOX Soccer Match Pass / Estados Unidos

FOX Sports 1 Brasil, SporTV / Brasil

Boca Juniors vs. Cruzeiro: alineaciones probables EN VIVO ONLINE por la Copa Libertadores 2018

Boca Júniors: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán o Paolo Goltz, Emmanuel Mas; Wilmar Barrios, Nahitán Nández, Pablo Pérez; Sebastián Villa, Cristian Pavón y Mauro Zárate.

Cruzeiro: Fabio; Edilson, Dedé, Léo, Egídio; Henrique, Lucas Silva, Robinho, Giorgian de Arrascaeta, Thiago Neves; y Hernán Barcos.

Árbitro: Andrés Cunha (URU).

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Boca Juniors vs. Cruzeiro?

Si quieres seguir en Internet el Boca Juniors vs. Cruzeiro, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.