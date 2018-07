Deschamps y la severa llamada de atención a Mbappé en el partido con Uruguay

Kylian Mbappé ha mostrado un buen desempeño durante el transcurso de Rusia 2018, destacando por su gran velocidad y habilidad para eludir a los rivales de marca. Sin embargo, al estar expuesto a la mayoría de lentes, aficionados y periodistas ha hecho que empiecen a aparecer críticas por algunas actitudes que el delantero ha realizado.

En el partido con Uruguay, tuvo un altercado con Carlos ‘Cebolla’ Rodríguez lo que generó una pequeña trifulca dentro del campo, costándoles una tarjeta amarilla, tanto para el francés como para el uruguayo. Muchos cuestionaron que Mbappé habría exagerado un manazo de Rodríguez, pero especialmente un ‘taco’ calificado de ‘soberbio’ e innecesario pues Francia ya vencía 2-0.

Minutos después, la televisora Téléfoot captó al entrenador francés Didier Deschamps llamándola la atención a su dirigido por el comportamiento que tuvo en la mencionada jugada.

"Deja de tocar los c... Para y ya está. No la mereces (la tarjeta), pero no hagas eso”, según la traducción del portal as.com

Al ser consultado por este evento, Deschamps no lo negó y dijo que sí reprendió a su dirigido pero que lo hace por su bien.

“Soy su entrenador, quiero su bien y él lo sabe. Obviamente es alguien que merece toda la admiración por lo que hace. Y cuando hay algo que no me gusta... De todas formas, como dije, él escucha. También puede calentarse en un partido. No quería perderlo de cara al partido que nos espera”, manifestó en un programa de la misma cadena de TV.

Francia chocará hoy a la 1:00 pm. contra la selección de Bélgica por en la primera llave por semifinales, de ganar deberá esperar al vencedor del Inglaterra vs Croacia.