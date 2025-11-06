Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 6 de noviembre: Bono Único Familiar y próximos pagos con aumento del Sistema Patria en Venezuela

Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de noviembre 2025. Foto: composición LR/Medium

Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de noviembre 2025. Foto: composición LR/Medium

El Gobierno venezolano, encabezado por Nicolás Maduro, ha comenzado a otorgar los bonos de noviembre 2025 mediante el Sistema Patria. Estas transferencias económicas, programadas conforme a un calendario establecido, buscan mitigar los efectos de la inflación sobre los sectores más afectados. Por ello, los montos han sido ajustados recientemente.

En este momento, se encuentra en curso el pago del Bono Único Familiar dirigido a jefes de hogar y luego se hará lo propio con el Bono de Guerra de noviembre 2025 para los tres grupos beneficiados.

TE RECOMENDAMOS BETSSY CHÁVEZ ASILADA Y NOTICIAS POLICIALES DE POLÍTICOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Bono noviembre 2025: ¿qué pago cayó vía Sistema Patria?

A partir del lunes 3 de noviembre de 2025 se inició la entrega del Bono Único Familiar, de acuerdo con los anuncios publicados por el Canal Patria Digital en Telegram y la cuenta Bonos Protectores Social al Pueblo en la red social X (antes conocida como Twitter).

El monto otorgado en esta jornada fue de 3.330 bolívares, lo que representa aproximadamente 15 dólares, tomando como referencia la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Anuncio del Bono Único Familiar de noviembre 2025. Foto: Canal Patria Digital

¿Qué bonos de noviembre 2025 llegarán vía Sistema Patria?

En los próximos días, el Gobierno de Nicolás Maduro comenzará a liberar los siguientes pagos de los bonos correspondientes a noviembre de 2025 a través del Sistema Patria:

Bono Amor Mayor

Bono de Guerra para trabajadores públicos

Bono de Guerra para jubilados

Bono de Guerra para pensionados

¿Qué pasos debo para cobrar los bonos de noviembre 2025 en Patria?