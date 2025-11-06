Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 6 de noviembre: Bono Único Familiar y próximos pagos con aumento del Sistema Patria en Venezuela
El Sistema Patria ya inició la fase inicial de su calendario de pagos para este mes. En estos momentos se está llevando a cabo la distribución del Bono Único Familiar, y una vez finalizado ese proceso, se procederá con el depósito del Bono de Guerra de noviembre 2025.
- Este país de América Latina triplicaría su producción de oro, hierro y cobre para 2030: no es Perú ni Venezuela
- María Corina Machado asegura que Trump "está terminando" la guerra que Maduro "empezó": "La estrategia es correcta"
El Gobierno venezolano, encabezado por Nicolás Maduro, ha comenzado a otorgar los bonos de noviembre 2025 mediante el Sistema Patria. Estas transferencias económicas, programadas conforme a un calendario establecido, buscan mitigar los efectos de la inflación sobre los sectores más afectados. Por ello, los montos han sido ajustados recientemente.
En este momento, se encuentra en curso el pago del Bono Único Familiar dirigido a jefes de hogar y luego se hará lo propio con el Bono de Guerra de noviembre 2025 para los tres grupos beneficiados.
TE RECOMENDAMOS
BETSSY CHÁVEZ ASILADA Y NOTICIAS POLICIALES DE POLÍTICOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Bonos Activos esto se sabe HOY: Bono de Corresponsabilidad, Bono Único Familiar y primeros subsidios vía Sistema Patria
Bono noviembre 2025: ¿qué pago cayó vía Sistema Patria?
A partir del lunes 3 de noviembre de 2025 se inició la entrega del Bono Único Familiar, de acuerdo con los anuncios publicados por el Canal Patria Digital en Telegram y la cuenta Bonos Protectores Social al Pueblo en la red social X (antes conocida como Twitter).
El monto otorgado en esta jornada fue de 3.330 bolívares, lo que representa aproximadamente 15 dólares, tomando como referencia la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).
Anuncio del Bono Único Familiar de noviembre 2025. Foto: Canal Patria Digital
¿Qué bonos de noviembre 2025 llegarán vía Sistema Patria?
En los próximos días, el Gobierno de Nicolás Maduro comenzará a liberar los siguientes pagos de los bonos correspondientes a noviembre de 2025 a través del Sistema Patria:
- Bono Amor Mayor
- Bono de Guerra para trabajadores públicos
- Bono de Guerra para jubilados
- Bono de Guerra para pensionados
¿Qué pasos debo para cobrar los bonos de noviembre 2025 en Patria?
- Inicia sesión en la Plataforma Patria.
- Haz clic en "Monedero" y luego en "Retiro de fondos".
- Indica el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
- Presiona "Continuar" y luego "Aceptar".
- El sistema te avisará que la operación fue un éxito. ¡Listo!