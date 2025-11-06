HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Datos LR

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 6 de noviembre: Bono Único Familiar y próximos pagos con aumento del Sistema Patria en Venezuela

El Sistema Patria ya inició la fase inicial de su calendario de pagos para este mes. En estos momentos se está llevando a cabo la distribución del Bono Único Familiar, y una vez finalizado ese proceso, se procederá con el depósito del Bono de Guerra de noviembre 2025.

Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de noviembre 2025. Foto: composición LR/Medium
Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de noviembre 2025. Foto: composición LR/Medium

El Gobierno venezolano, encabezado por Nicolás Maduro, ha comenzado a otorgar los bonos de noviembre 2025 mediante el Sistema Patria. Estas transferencias económicas, programadas conforme a un calendario establecido, buscan mitigar los efectos de la inflación sobre los sectores más afectados. Por ello, los montos han sido ajustados recientemente.

En este momento, se encuentra en curso el pago del Bono Único Familiar dirigido a jefes de hogar y luego se hará lo propio con el Bono de Guerra de noviembre 2025 para los tres grupos beneficiados.

TE RECOMENDAMOS

BETSSY CHÁVEZ ASILADA Y NOTICIAS POLICIALES DE POLÍTICOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Bonos Activos esto se sabe HOY: Bono de Corresponsabilidad, Bono Único Familiar y primeros subsidios vía Sistema Patria

lr.pe

Bono noviembre 2025: ¿qué pago cayó vía Sistema Patria?

A partir del lunes 3 de noviembre de 2025 se inició la entrega del Bono Único Familiar, de acuerdo con los anuncios publicados por el Canal Patria Digital en Telegram y la cuenta Bonos Protectores Social al Pueblo en la red social X (antes conocida como Twitter).

El monto otorgado en esta jornada fue de 3.330 bolívares, lo que representa aproximadamente 15 dólares, tomando como referencia la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Anuncio del Bono Único Familiar de noviembre 2025. Foto: Canal Patria Digital

Anuncio del Bono Único Familiar de noviembre 2025. Foto: Canal Patria Digital

¿Qué bonos de noviembre 2025 llegarán vía Sistema Patria?

En los próximos días, el Gobierno de Nicolás Maduro comenzará a liberar los siguientes pagos de los bonos correspondientes a noviembre de 2025 a través del Sistema Patria:

  • Bono Amor Mayor
  • Bono de Guerra para trabajadores públicos
  • Bono de Guerra para jubilados
  • Bono de Guerra para pensionados

¿Qué pasos debo para cobrar los bonos de noviembre 2025 en Patria?

  1. Inicia sesión en la Plataforma Patria.
  2. Haz clic en "Monedero" y luego en "Retiro de fondos".
  3. Indica el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
  4. Presiona "Continuar" y luego "Aceptar".
  5. El sistema te avisará que la operación fue un éxito. ¡Listo!
Notas relacionadas
Este país de América Latina triplicaría su producción de oro, hierro y cobre para 2030: no es Perú ni Venezuela

Este país de América Latina triplicaría su producción de oro, hierro y cobre para 2030: no es Perú ni Venezuela

LEER MÁS
María Corina Machado asegura que Trump "está terminando" la guerra que Maduro "empezó": "La estrategia es correcta"

María Corina Machado asegura que Trump "está terminando" la guerra que Maduro "empezó": "La estrategia es correcta"

LEER MÁS
Bonos Activos esto se sabe HOY, 5 de noviembre: Bono de Corresponsabilidad, Bono Único Familiar y primeros subsidios vía Sistema Patria

Bonos Activos esto se sabe HOY, 5 de noviembre: Bono de Corresponsabilidad, Bono Único Familiar y primeros subsidios vía Sistema Patria

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¿Cómo saber mi número de expediente judicial en Perú?

¿Cómo saber mi número de expediente judicial en Perú?

LEER MÁS
¿Cómo eliminar las moscas de mi casa sin insecticida? Estos son los trucos caseros más efectivos

¿Cómo eliminar las moscas de mi casa sin insecticida? Estos son los trucos caseros más efectivos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Triple Gordo de HOY, 2 de noviembre 2025: resultados del sorteo 169, números ganadores de la lotería y premio mayor vía Suerte TV

Triple Gordo de HOY, 2 de noviembre 2025: resultados del sorteo 169, números ganadores de la lotería y premio mayor vía Suerte TV

LEER MÁS
Bono de Guerra lo que se sabe de HOY, 5 de noviembre: fechas de pago y montos con aumento de fin de año confirmado vía Sistema Patria

Bono de Guerra lo que se sabe de HOY, 5 de noviembre: fechas de pago y montos con aumento de fin de año confirmado vía Sistema Patria

LEER MÁS
Bonos Activos esto se sabe HOY, 5 de noviembre: Bono de Corresponsabilidad, Bono Único Familiar y primeros subsidios vía Sistema Patria

Bonos Activos esto se sabe HOY, 5 de noviembre: Bono de Corresponsabilidad, Bono Único Familiar y primeros subsidios vía Sistema Patria

LEER MÁS
El pueblo fantasma en Perú que fue una estación de tren concurrida, ahora está abandonada: solo vive una persona

El pueblo fantasma en Perú que fue una estación de tren concurrida, ahora está abandonada: solo vive una persona

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

CADE 2025 EN VIVO: Segunda jornada del evento empresarial en Perú con ministros y otros ponentes

Mr. Nawat rompe su silencio tras retirar a Miss México de un evento del Miss Universo 2025

Reimond Manco considera que el fichaje de Christian Cueva a Universitario sería un error: "No creo que sirva mucho"

Datos LR

Triple Gordo de HOY, 2 de noviembre 2025: resultados del sorteo 169, números ganadores de la lotería y premio mayor vía Suerte TV

Bono de Guerra lo que se sabe de HOY, 5 de noviembre: fechas de pago y montos con aumento de fin de año confirmado vía Sistema Patria

Bonos Activos esto se sabe HOY, 5 de noviembre: Bono de Corresponsabilidad, Bono Único Familiar y primeros subsidios vía Sistema Patria

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Poder Judicial rechaza apelación de Rutas de Lima y ordena suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

Magistrados de la JNJ buscan aumentarse el sueldo a S/42.000 con apoyo de Perú Libre

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025