Pagos MPPE información de HOY, 2 de noviembre: bonos del Ministerio de Educación y buenas noticias para docentes en Venezuela
El MPPE está por iniciar los pagos correspondientes a noviembre de 2025, los cuales incluyen el Bono de Guerra Económica, ambas quincenas, el beneficio del Cestaticket y la segunda porción del aguinaldo.
El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) está por comenzar los pagos correspondientes al mes de noviembre 2025 para docentes y trabajadores administrativos en todo el país. Este proceso incluye la cancelación del Bono de Guerra Económica, el Cestaticket, ambas quincenas y la segunda parte del aguinaldo.
Asimismo, el Ejecutivo contempla la incorporación de nuevos incentivos dirigidos a todo el personal del sector educativo, sin importar su tipo de contratación.
Pagos MPPE: cronograma del Ministerio de Educación de noviembre 2025
El Ministerio de Educación tiene previsto realizar el pago del Bono de Guerra Económica a todos sus empleados, tanto activos como jubilados. Este beneficio será depositado junto con las quincenas y el Cestaticket, abarcando a todo el personal a nivel nacional.
- Primera Quincena
- Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket
- Segundo mes de Aguinaldo
- Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket
- Cestaticket
- Segunda Quincena.
Cestaticket, noviembre 2025: ¿de cuánto es el pago del MPPE?
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó que el monto del Cestaticket continuará fijado en 40 dólares, sujeto al mecanismo de indexación. A este beneficio se le suma el Bono de Guerra Económica, establecido en 120 dólares también indexados. En conjunto, ambos aportes elevan el ingreso mensual de los trabajadores del sector público a un total de 160 dólares.
¿Cómo descargar el recibo de pago del MPPE?
- Ingresa al portal oficial de Autogestión al Trabajador del MPPE.
- Pulsa en "Usuario certificado" e inicia sesión con tu cédula de identidad, los últimos cuatro dígitos de tu cuenta bancaria y tu año de nacimiento.
- Dirígete a "Recibo de pago" y completa el formulario con los datos solicitados.
- Oprime en "Generar recibo de pago" y el sistema te mostrará tu boleta.
- Selecciona la opción de "Descargar recibo de pago en formato PDF" y listo.