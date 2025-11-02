HOYSuscripcion LR Focus

Pagos MPPE información de HOY, 2 de noviembre: bonos del Ministerio de Educación y buenas noticias para docentes en Venezuela

El MPPE está por iniciar los pagos correspondientes a noviembre de 2025, los cuales incluyen el Bono de Guerra Económica, ambas quincenas, el beneficio del Cestaticket y la segunda porción del aguinaldo.

El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de noviembre. Foto: composiciónLR/X
El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) está por comenzar los pagos correspondientes al mes de noviembre 2025 para docentes y trabajadores administrativos en todo el país. Este proceso incluye la cancelación del Bono de Guerra Económica, el Cestaticket, ambas quincenas y la segunda parte del aguinaldo.

Asimismo, el Ejecutivo contempla la incorporación de nuevos incentivos dirigidos a todo el personal del sector educativo, sin importar su tipo de contratación.

PLANCHAS, MÁS CANDIDATOS Y DESDE LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Pagos MPPE últimas noticias de HOY: bonos para docentes, Aguinaldo y buenas noticias del Ministerio de Educación

lr.pe

Pagos MPPE: cronograma del Ministerio de Educación de noviembre 2025

El Ministerio de Educación tiene previsto realizar el pago del Bono de Guerra Económica a todos sus empleados, tanto activos como jubilados. Este beneficio será depositado junto con las quincenas y el Cestaticket, abarcando a todo el personal a nivel nacional.

  • Primera Quincena
  • Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket
  • Segundo mes de Aguinaldo
  • Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket
  • Cestaticket
  • Segunda Quincena.

Cestaticket, noviembre 2025: ¿de cuánto es el pago del MPPE?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó que el monto del Cestaticket continuará fijado en 40 dólares, sujeto al mecanismo de indexación. A este beneficio se le suma el Bono de Guerra Económica, establecido en 120 dólares también indexados. En conjunto, ambos aportes elevan el ingreso mensual de los trabajadores del sector público a un total de 160 dólares.

¿Cómo descargar el recibo de pago del MPPE?

  • Ingresa al portal oficial de Autogestión al Trabajador del MPPE.
  • Pulsa en "Usuario certificado" e inicia sesión con tu cédula de identidad, los últimos cuatro dígitos de tu cuenta bancaria y tu año de nacimiento.
  • Dirígete a "Recibo de pago" y completa el formulario con los datos solicitados.
  • Oprime en "Generar recibo de pago" y el sistema te mostrará tu boleta.
  • Selecciona la opción de "Descargar recibo de pago en formato PDF" y listo.
