Pagos MPPE información de HOY, 2 de noviembre: bonos del Ministerio de Educación y buenas noticias para docentes en Venezuela

El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de noviembre. Foto: composiciónLR/X

El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) está por comenzar los pagos correspondientes al mes de noviembre 2025 para docentes y trabajadores administrativos en todo el país. Este proceso incluye la cancelación del Bono de Guerra Económica, el Cestaticket, ambas quincenas y la segunda parte del aguinaldo.

Asimismo, el Ejecutivo contempla la incorporación de nuevos incentivos dirigidos a todo el personal del sector educativo, sin importar su tipo de contratación.

Pagos MPPE: cronograma del Ministerio de Educación de noviembre 2025

El Ministerio de Educación tiene previsto realizar el pago del Bono de Guerra Económica a todos sus empleados, tanto activos como jubilados. Este beneficio será depositado junto con las quincenas y el Cestaticket, abarcando a todo el personal a nivel nacional.

Primera Quincena

Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket

Segundo mes de Aguinaldo

Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket

Cestaticket

Segunda Quincena.

Cestaticket, noviembre 2025: ¿de cuánto es el pago del MPPE?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó que el monto del Cestaticket continuará fijado en 40 dólares, sujeto al mecanismo de indexación. A este beneficio se le suma el Bono de Guerra Económica, establecido en 120 dólares también indexados. En conjunto, ambos aportes elevan el ingreso mensual de los trabajadores del sector público a un total de 160 dólares.

¿Cómo descargar el recibo de pago del MPPE?