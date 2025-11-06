Bono de Guerra últimas noticias de HOY, 6 de noviembre: fechas fijas y montos de fin de año con aumento confirmado del Sistema Patria

El Ejecutivo venezolano, liderado por Nicolás Maduro, se prepara para activar la entrega del Bono de Guerra correspondiente al mes de noviembre de 2025. Este aporte económico, gestionado a través de la plataforma del Sistema Patria, está dirigido a tres sectores específicos de la población, con la finalidad de brindar respaldo financiero frente a la situación económica actual del país.

En este artículo te compartimos los últimos detalles sobre los montos a recibir, el cronograma de pagos y las condiciones necesarias para ser beneficiario de esta ayuda estatal.

TE RECOMENDAMOS BETSSY CHÁVEZ ASILADA Y NOTICIAS POLICIALES DE POLÍTICOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Bono de Guerra, noviembre 2025: ¿cuándo llegará el pago vía Sistema Patria?

La entrega del Bono de Guerra de noviembre 2025 está por iniciarse. Este beneficio, como es habitual, será asignado a los tres sectores de la población que lo reciben mensualmente, conforme al cronograma establecido por el Gobierno. Para anticipar la fecha exacta del depósito, se puede tomar como referencia el periodo en que fue distribuido en octubre:

Bono de Guerra para trabajadores y jubilados: viernes 14 de noviembre (con Cestaticket)

viernes 14 de noviembre (con Cestaticket) Bono de Guerra para jubilados: lunes 17 de noviembre (sin Cestaticket)

lunes 17 de noviembre (sin Cestaticket) Bono de Guerra para pensionados: viernes 21 de noviembre.

¿Cuál es el monto del Bono de Guerra de noviembre 2025 en Venezuela?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha aprobado un aumento en los valores del Bono de Guerra Económica que se transfiere a través del Sistema Patria. Esta modificación en los montos beneficia a los tres grupos que reciben el subsidio mensualmente y forma parte del mecanismo de indexación que aún se mantiene activo. A continuación, te mostramos los importes actualizados para el mes de noviembre de 2025:

Trabajadores públicos: recibirán 120 dólares indexados

recibirán 120 dólares indexados Jubilados: recibirán 112 dólares indexados

recibirán 112 dólares indexados Pensionados: recibirán 50 dólares indexados

¿Cómo se cobra el Bono de Guerra?

Para obtener el Bono de Guerra por Patria, primero accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña. Una vez dentro, dirígete a la sección "Monedero" y selecciona "Retiro de fondos". Posteriormente, elige el monedero de origen, especifica el monto que deseas retirar y selecciona el destino de los fondos. Para finalizar, haz clic en "Continuar" y confirma la operación al hacer clic en "Aceptar".