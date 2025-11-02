Bono de Guerra lo que se sabe de HOY, 2 de noviembre: fechas de pago y montos con aumento de fin de año confirmado vía Sistema Patria

El Gobierno de Venezuela, bajo la presidencia de Nicolás Maduro, alista la entrega del Bono de Guerra correspondiente a noviembre de 2025. Este beneficio económico, canalizado a través del Sistema Patria, está destinado a tres grupos específicos de la población, con el objetivo de ofrecer apoyo financiero ante la situación actual del país.

En esta nota encontrarás los datos más recientes sobre los montos asignados, el calendario de pagos y los requisitos para acceder a este subsidio gubernamental.

Bono de Guerra, noviembre 2025: ¿en qué fecha llegará el pago vía Sistema Patria?

La distribución del Bono de Guerra de noviembre 2025 está próxima a comenzar. Como de costumbre, este aporte económico será destinado a los tres grupos poblacionales que lo reciben de manera regular, siguiendo el calendario fijado por el Gobierno. Para estimar la posible fecha de pago, se pueden considerar los días en que fue otorgado durante octubre:

Bono de Guerra para trabajadores y jubilados: viernes 14 de noviembre (con Cestaticket)

viernes 14 de noviembre (con Cestaticket) Bono de Guerra para jubilados: lunes 17 de noviembre (sin Cestaticket)

lunes 17 de noviembre (sin Cestaticket) Bono de Guerra para pensionados: viernes 21 de noviembre.

¿De cuánto es el Bono de Guerra de noviembre 2025 en Venezuela?

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ha autorizado un nuevo ajuste en los montos del Bono de Guerra Económica entregado mediante el Sistema Patria. Este incremento aplica para los tres sectores beneficiados por el subsidio y responde al esquema de indexación que continúa en vigor. A continuación, te presentamos las cifras actualizadas correspondientes a noviembre de 2025:

Trabajadores públicos: recibirán 120 dólares indexados

recibirán 120 dólares indexados Jubilados: recibirán 112 dólares indexados

recibirán 112 dólares indexados Pensionados: recibirán 50 dólares indexados

¿Cómo se cobra el Bono de Guerra?

Para obtener el Bono de Guerra por Patria, primero accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña. Una vez dentro, dirígete a la sección "Monedero" y selecciona "Retiro de fondos". Posteriormente, elige el monedero de origen, especifica el monto que deseas retirar y selecciona el destino de los fondos. Para finalizar, haz clic en "Continuar" y confirma la operación al hacer clic en "Aceptar".