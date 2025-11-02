HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Datos LR

Bono de Guerra lo que se sabe de HOY, 2 de noviembre: fechas de pago y montos con aumento de fin de año confirmado vía Sistema Patria

Consulta la información actualizada del Bono de Guerra de noviembre 2025, con detalles sobre la fecha de depósito, los montos otorgados y el cronograma de distribución. El Sistema Patria aplicará el mismo método de pago que fue utilizado en el mes de octubre.

El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN
El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN

El Gobierno de Venezuela, bajo la presidencia de Nicolás Maduro, alista la entrega del Bono de Guerra correspondiente a noviembre de 2025. Este beneficio económico, canalizado a través del Sistema Patria, está destinado a tres grupos específicos de la población, con el objetivo de ofrecer apoyo financiero ante la situación actual del país.

En esta nota encontrarás los datos más recientes sobre los montos asignados, el calendario de pagos y los requisitos para acceder a este subsidio gubernamental.

TE RECOMENDAMOS

PLANCHAS, MÁS CANDIDATOS Y DESDE LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Bono de Guerra Económica HOY: fechas de pago oficiales vía Sistema Patria y montos con aumento confirmados en Venezuela

lr.pe

Bono de Guerra, noviembre 2025: ¿en qué fecha llegará el pago vía Sistema Patria?

La distribución del Bono de Guerra de noviembre 2025 está próxima a comenzar. Como de costumbre, este aporte económico será destinado a los tres grupos poblacionales que lo reciben de manera regular, siguiendo el calendario fijado por el Gobierno. Para estimar la posible fecha de pago, se pueden considerar los días en que fue otorgado durante octubre:

  • Bono de Guerra para trabajadores y jubilados: viernes 14 de noviembre (con Cestaticket)
  • Bono de Guerra para jubilados: lunes 17 de noviembre (sin Cestaticket)
  • Bono de Guerra para pensionados: viernes 21 de noviembre.

¿De cuánto es el Bono de Guerra de noviembre 2025 en Venezuela?

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ha autorizado un nuevo ajuste en los montos del Bono de Guerra Económica entregado mediante el Sistema Patria. Este incremento aplica para los tres sectores beneficiados por el subsidio y responde al esquema de indexación que continúa en vigor. A continuación, te presentamos las cifras actualizadas correspondientes a noviembre de 2025:

  • Trabajadores públicos: recibirán 120 dólares indexados
  • Jubilados: recibirán 112 dólares indexados
  • Pensionados: recibirán 50 dólares indexados

¿Cómo se cobra el Bono de Guerra?

Para obtener el Bono de Guerra por Patria, primero accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña. Una vez dentro, dirígete a la sección "Monedero" y selecciona "Retiro de fondos". Posteriormente, elige el monedero de origen, especifica el monto que deseas retirar y selecciona el destino de los fondos. Para finalizar, haz clic en "Continuar" y confirma la operación al hacer clic en "Aceptar".

Notas relacionadas
Kingo Táchira de HOY, 2 de noviembre 2025: resultados del sorteo 148, números ganadores de la lotería y premio mayor vía Suerte TV

Kingo Táchira de HOY, 2 de noviembre 2025: resultados del sorteo 148, números ganadores de la lotería y premio mayor vía Suerte TV

LEER MÁS
Triple Gordo de HOY, 2 de noviembre 2025: resultados del sorteo 169, números ganadores de la lotería y premio mayor vía Suerte TV

Triple Gordo de HOY, 2 de noviembre 2025: resultados del sorteo 169, números ganadores de la lotería y premio mayor vía Suerte TV

LEER MÁS
Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 2 de noviembre 2025: ganadores de todas las carreras, orden de llegada y premios del INH

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 2 de noviembre 2025: ganadores de todas las carreras, orden de llegada y premios del INH

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¿Cómo saber mi número de expediente judicial en Perú?

¿Cómo saber mi número de expediente judicial en Perú?

LEER MÁS
¿Cómo eliminar las moscas de mi casa sin insecticida? Estos son los trucos caseros más efectivos

¿Cómo eliminar las moscas de mi casa sin insecticida? Estos son los trucos caseros más efectivos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Qué es Halloween y por qué se celebra el 31 de octubre? Todo sobre la Noche de Brujas

¿Qué es Halloween y por qué se celebra el 31 de octubre? Todo sobre la Noche de Brujas

LEER MÁS
¿Cuáles son los disfraces de Halloween 2025 más populares? La IA tiene la respuesta

¿Cuáles son los disfraces de Halloween 2025 más populares? La IA tiene la respuesta

LEER MÁS
¿Qué hacer en Halloween? Cinco ideas para poder celebrar con familia y amigos

¿Qué hacer en Halloween? Cinco ideas para poder celebrar con familia y amigos

LEER MÁS
Recetas de Halloween: cinco ideas creativas para armar una mesa temática

Recetas de Halloween: cinco ideas creativas para armar una mesa temática

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Datos LR

¿Qué es Halloween y por qué se celebra el 31 de octubre? Todo sobre la Noche de Brujas

¿Cuáles son los disfraces de Halloween 2025 más populares? La IA tiene la respuesta

¿Qué hacer en Halloween? Cinco ideas para poder celebrar con familia y amigos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025