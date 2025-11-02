Kingo Táchira de HOY, 2 de noviembre 2025: resultados del sorteo 148, números ganadores de la lotería y premio mayor vía Suerte TV

Este domingo 2 de noviembre a las 3:00 p. m. (hora de Venezuela) se llevará a cabo el sorteo 148 del Kingo Táchira. Los resultados oficiales estarán disponibles en el portal de La República apenas se confirmen. Asimismo, el evento podrá verse en vivo por YouTube desde cualquier equipo con acceso a internet.

Resultados Kingo Táchira hoy, 2 de noviembre: números del sorteo 148

Bingo: -

- Lotto: -

Resultados Kingo Táchira: números del 26 de octubre

Bingo: 06 - 18 - 11 - 19 - 22 - 10 - 24 - 01

Lotto: 22 - 02 - 19 - 15 - 09

¿Cómo ganar el Kingo Táchira en Venezuela?

Para ganar en el Kingo Táchira, un popular sorteo en Venezuela, es importante entender las reglas del juego. Hay varias categorías de premios dependiendo del número de aciertos que consigas en tu ticket. Las categorías van desde acertar doce hasta quince números.