Triple Gordo de HOY, 2 de noviembre 2025: resultados del sorteo 169, números ganadores de la lotería y premio mayor vía Suerte TV
Venezuela conocerá este domingo 2 de noviembre los nuevos resultados del Triple Gordo. Revisa las cifras ganadoras del Par Millonario, la Súper Dupleta y el Triple Terminal, los sorteos más representativos de esta reconocida lotería de trayectoria nacional.
Este domingo 2 de noviembre se difunden en Venezuela los resultados oficiales del Triple Gordo. Cada persona que adquiere un billete participa automáticamente en los sorteos del Par Millonario, la Súper Dupleta y el Triple Terminal. Para hacer efectivo cualquier premio, los afortunados deben seguir los lineamientos y requisitos establecidos por la Lotería de Venezuela.
Resultados Triple Gordo hoy, 2 de noviembre: números ganadores del sorteo
- Par Millonario:
- Triple A: -
- Triple B: -
- Triple Terminal:
- A: -
- B: -
- C: -
- Súper Dupleta:
- Triple 1: -
- Triple 2: -
- Triple 3: -
Resultados Triple Gordo: números del último sorteo
Los últimos resultados del sorteo 168 del Triple Gordo, realizado el 26 de octubre, incluyeron las siguientes combinaciones ganadoras:
- Par Millonario: Triple A: 753, Triple B: 820
- Triple Terminal: A: 39, B: 37, C: 68
- Súper Dupleta: Triple 1: 026, Triple 2: 574, Triple 3: 429.
¿Cómo se gana con el Triple Gordo?
Para ganar con el Triple Gordo en Venezuela, aquí tienes algunos pasos clave que puedes seguir:
- Compra de Boletos: Adquiere un boleto en puntos de venta autorizados o en línea, si está disponible. Cada boleto tiene números preimpresos, o puedes seleccionar tus propios números.
- Elige tus Números: Dependiendo de la categoría de juego que elijas (como PAR MILLONARIO, TRIPLE TERMINAL, o SÚPER DUPLETA), deberás seleccionar una serie de números. Puedes elegir manualmente tus números o utilizar el sistema de selección aleatoria que ofrecen algunos puntos de venta.
- Revisar las Fechas de los Sorteos: Los sorteos del Triple Gordo generalmente se realizan los domingos. Asegúrate de verificar la fecha y hora del próximo sorteo.
- Seguir el Sorteo: Puedes seguir el sorteo en vivo a través de medios oficiales como Suerte TV o consultar los resultados en línea después del sorteo.
- Verificar Premios: Si tus números coinciden con los números ganadores, puedes reclamar tus premios según las reglas establecidas. Los premios pueden variar desde pequeñas cantidades en efectivo hasta grandes sumas y vehículos, dependiendo de la categoría.
- Reclamar Premios: Si ganas, deberás seguir los procedimientos para reclamar tu premio, que incluyen presentar tu boleto ganador y una identificación válida en un centro autorizado.
Es importante mantenerse informado sobre las reglas y regulaciones del juego, ya que pueden cambiar. Además, siempre juega de manera responsable, estableciendo límites sobre cuánto estás dispuesto a gastar en los boletos de lotería.