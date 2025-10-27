Bono de Guerra Económica HOY, 27 de octubre: fechas de pago oficiales vía Sistema Patria y montos con aumento confirmados en Venezuela

El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composiciónLR/Gobierno de Venezuela/CNN

El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composiciónLR/Gobierno de Venezuela/CNN

Ya se encuentra en marcha la entrega del Bono de Guerra de octubre 2025. Desde el miércoles 22, los pensionados del IVSS y de la misión Amor Mayor pueden disponer del abono respectivo, que asciende a 9.950 bolívares. Los demás sectores beneficiarios, por su parte, obtuvieron el ingreso previamente, el miércoles 15 y el sábado 18 del mismo mes.

A continuación, resumimos lo fundamental de esta ayuda en Venezuela: montos actuales, cronograma de desembolsos y guía paso a paso para cobrarlo.

Bono de Guerra, octubre 2025: ¿cuándo llegó el pago vía Sistema Patria?

La asignación del Bono de Guerra de octubre 2025 ya inició su distribución. Al igual que en entregas previas, el beneficio abarca los tres segmentos de población definidos por el Ejecutivo, conforme al itinerario establecido. Seguidamente, explicamos el procedimiento para acceder a este depósito:

Bono de Guerra para trabajadores y jubilados: miércoles 15 de octubre (con Cestaticket)

miércoles 15 de octubre (con Cestaticket) Bono de Guerra para jubilados: sábado 18 de octubre (sin Cestaticket)

sábado 18 de octubre (sin Cestaticket) Bono de Guerra para pensionados: miércoles 22 de octubre.

¿Cuál es el monto del Bono de Guerra de octubre 2025 en Venezuela?

Nicolás Maduro, mandatario venezolano, autorizó un incremento en los valores del Bono contra la Guerra Económica, entregado vía Sistema Patria. El ajuste beneficia a los tres sectores habituales de receptores, conforme al mecanismo de revisión establecido. Seguidamente, mostramos los importes vigentes para octubre de 2025:

Trabajadores públicos: recibieron 23.880 bolívares (más 3.980 bolívares de bonificación) o 120 dólares indexados

recibieron 23.880 bolívares (más 3.980 bolívares de bonificación) o 120 dólares indexados Jubilados: recibieron 22.288 bolívares (más 2.786 bolívares de bonificación) o 112 dólares indexados

recibieron 22.288 bolívares (más 2.786 bolívares de bonificación) o 112 dólares indexados Pensionados: recibieron 9.950 bolívares o 50 dólares indexados

¿Cómo se cobra el Bono de Guerra?

Para obtener el Bono de Guerra por Patria, primero accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña. Una vez dentro, dirígete a la sección "Monedero" y selecciona "Retiro de fondos". Posteriormente, elige el monedero de origen, especifica el monto que deseas retirar y selecciona el destino de los fondos. Para finalizar, haz clic en "Continuar" y confirma la operación al hacer clic en "Aceptar".