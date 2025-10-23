Pagos MPPE esto se sabe HOY, 23 de octubre: Aguinaldo y bonos para docentes del Ministerio de Educación en Venezuela

El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de octubre. Foto: composiciónLR/X

El Ministerio de Educación finalizará los pagos nacionales destinados al personal docente y administrativo correspondientes a octubre de 2025. Los empleados del ámbito educativo recibirán el Bono de Guerra Económica, el Cestaticket, las quincenas habituales y el primer mes de Aguinaldo.

Además, el Ejecutivo planea incorporar nuevos beneficios dirigidos a todo el equipo educativo, sin importar su tipo de contrato.

Pagos MPPE: cronograma del Ministerio de Educación de octubre 2025

El Ministerio de Educación ha establecido la entrega del Bono de Guerra Económica para todo su personal, abarcando a empleados en activo y pensionados. Dicho pago se realizará junto con las quincenas y el Cestaticket, con alcance en todo el territorio nacional.

Evaluaciones (comenzó a pagarse desde el 30 de septiembre)

Bono de Corresponsabilidad y Formación (comenzó a pagarse desde el 6 de octubre)

Primera Quincena (comenzó a pagarse desde el 10 de octubre)

Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket (comenzó a pagarse desde el 15 de octubre)

Primer mes de Aguinaldo (comenzó a pagarse desde el 15 de octubre)

Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket (comenzó a pagarse desde el 18 de octubre)

Cestaticket

Segunda Quincena

Cestaticket, octubre 2025: ¿de cuánto es el pago del MPPE?

El presidente Nicolás Maduro confirmó que el Cestaticket continuará en 40 dólares con indexación. Además, se incluye el Bono de Guerra Económica por 120 dólares, también ajustado mediante indexación. Con ambos conceptos, el ingreso mensual de los trabajadores públicos alcanza los 160 dólares.

¿Cómo descargar el recibo de pago del MPPE?

Ingresa al portal oficial de Autogestión al Trabajador del MPPE .

. Pulsa en "Usuario certificado" e inicia sesión con tu cédula de identidad, los últimos cuatro dígitos de tu cuenta bancaria y tu año de nacimiento.

Dirígete a "Recibo de pago" y completa el formulario con los datos solicitados.

Oprime en "Generar recibo de pago" y el sistema te mostrará tu boleta.

Selecciona la opción de "Descargar recibo de pago en formato PDF" y listo.

¿Qué es el MPPE?

El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) en Venezuela tiene a su cargo la formulación, implementación y supervisión de las políticas educativas en los niveles de educación inicial, primaria, secundaria y especial. Su objetivo fundamental es garantizar una educación gratuita, inclusiva y de calidad para toda la ciudadanía, conforme a los principios establecidos en la Constitución y en la normativa legal vigente del país.