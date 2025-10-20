Pagos MPPE lo que se sabe de HOY, 20 de octubre: bonos con aumento del Ministerio de Educación y fechas para docentes
En breve, el MPPE proseguirá con los pagos de octubre, abarcando el Bono de Guerra, las quincenas respectivas y el Cestaticket.
En octubre de 2025, el MPPE reactivará su agenda de desembolsos para la nómina educativa en todo el país. Los docentes, personal administrativo y demás trabajadores del sector educativo obtendrán el Bono de Guerra Económica, el Cestaticket y las quincenas mensuales.
Adicionalmente, el gobierno prevé agregar subsidios frescos orientados a apoyar a la totalidad del personal educativo, independientemente de su modalidad contractual.
Pagos MPPE: cronograma del Ministerio de Educación de octubre 2025
El MPPE programó el pago del Bono de Guerra para su personal, incluyendo tanto a los activos como a los jubilados. Este subsidio se abonará en conjunto con las quincenas y el Cestaticket, extendiéndose a nivel nacional.
- Evaluaciones (comenzó a pagarse desde el 30 de septiembre)
- Bono de Corresponsabilidad y Formación (comenzó a pagarse desde el 6 de octubre)
- Primera Quincena (comenzó a pagarse desde el 10 de octubre)
- Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket (comenzó a pagarse desde el 15 de octubre)
- Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket (comenzó a pagarse desde el 18 de octubre)
- Cestaticket
- Segunda Quincena
Cestaticket, octubre 2025: ¿de cuánto es el pago del MPPE?
Nicolás Maduro anunció que el Cestaticket se mantendrá en 40 dólares indexados. A ello se suman los 120 dólares del Bono de Guerra Económica, igualmente actualizados por indexación. En conjunto, estos aportes elevan la remuneración mensual de los empleados públicos a 160 dólares.
¿Cómo descargar el recibo de pago del MPPE?
- Ingresa al portal oficial de Autogestión al Trabajador del MPPE.
- Pulsa en "Usuario certificado" e inicia sesión con tu cédula de identidad, los últimos cuatro dígitos de tu cuenta bancaria y tu año de nacimiento.
- Dirígete a "Recibo de pago" y completa el formulario con los datos solicitados.
- Oprime en "Generar recibo de pago" y el sistema te mostrará tu boleta.
- Selecciona la opción de "Descargar recibo de pago en formato PDF" y listo.