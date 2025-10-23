HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Datos LR

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 23 de octubre: Bono de Guerra para pensionados por el Sistema Patria y últimos pagos con aumento

El Sistema Patria continúa ejecutando su calendario de pagos. Actualmente, se está realizando la entrega del Bono de Guerra Económica de octubre 2025 a los pensionados del IVSS.

Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de octubre 2025. Foto: composición LR/Medium
Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de octubre 2025. Foto: composición LR/Medium

La administración de Nicolás Maduro en Venezuela activó los pagos de bonos mediante el Sistema Patria correspondientes a octubre de 2025. Estos apoyos económicos pretenden asistir a los grupos más golpeados por la inflación sostenida, lo que motivó un ajuste reciente hacia montos superiores.

En este momento se deposita el Bono de Guerra Económica para los pensionados del IVSS, luego de que también se hiciera lo propio con los trabajadores públicos y jubilados.

TE RECOMENDAMOS

ESTADO DE EMERGENCIA Y NOS HABÍAMOS T3RRUQU34D0 TANTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Bonos Activos esto se sabe HOY: Bono de Guerra vía Sistema Patria y próximo pagos con aumento en Venezuela

lr.pe

Bono octubre 2025: ¿qué pago cayó vía Sistema Patria?

Desde el miércoles 22 de octubre de 2025, el Sistema Patria comenzó a depositar el Bono de Guerra Económica a los pensionados del IVSS y Amor Mayor, según lo informado por el Canal Patria Digital en Telegram y la cuenta Bonos Protectores Social al Pueblo en X (antes Twitter).

En esta fase, el monto del beneficio alcanza los 9.950 bolívares —equivalentes a aproximadamente 50 dólares según la tasa oficial del BCV—.

¿Qué bonos de octubre 2025 llegarán vía Sistema Patria?

En los próximos días, el gobierno de Nicolás Maduro comenzará la entrega de estos subsidios a través del Sistema Patria:

  • Bono Cuadrantes de Paz
  • Bono Cultores Populares

¿Cómo cobrar los bonos de octubre 2025 en Patria?

  1. Inicia sesión en la Plataforma Patria.
  2. Haz clic en "Monedero" y luego en "Retiro de fondos".
  3. Indica el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
  4. Presiona "Continuar" y luego "Aceptar".
  5. El sistema te avisará que la operación fue un éxito. ¡Listo!
Notas relacionadas
Operaciones de la CIA en Venezuela no tendrían como fin una negociación con Maduro para que abandone la Presidencia, afirma experto

Operaciones de la CIA en Venezuela no tendrían como fin una negociación con Maduro para que abandone la Presidencia, afirma experto

LEER MÁS
Bonos Activos esto se sabe HOY, 22 de octubre: Bono de Guerra vía Sistema Patria y próximo pagos con aumento en Venezuela

Bonos Activos esto se sabe HOY, 22 de octubre: Bono de Guerra vía Sistema Patria y próximo pagos con aumento en Venezuela

LEER MÁS
Bono de Guerra información de HOY, 22 de octubre: fechas y montos para pensionados, jubilados y empleados públicos vía Sistema Patria

Bono de Guerra información de HOY, 22 de octubre: fechas y montos para pensionados, jubilados y empleados públicos vía Sistema Patria

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¡Bienvenido octubre 2025! Comparte frases e imágenes bonitas para recibir este nuevo mes del año

¡Bienvenido octubre 2025! Comparte frases e imágenes bonitas para recibir este nuevo mes del año

LEER MÁS
Señor de los Milagros 2025: conoce las tradiciones, recorridos y cómo se celebra en distintas regiones del país

Señor de los Milagros 2025: conoce las tradiciones, recorridos y cómo se celebra en distintas regiones del país

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Aprende a preparar tres cócteles para disfrutar en Halloween

Aprende a preparar tres cócteles para disfrutar en Halloween

LEER MÁS
¿Qué es Halloween y por qué se celebra el 31 de octubre? Todo sobre la Noche de Brujas

¿Qué es Halloween y por qué se celebra el 31 de octubre? Todo sobre la Noche de Brujas

LEER MÁS
Recetas de Halloween: cinco ideas creativas para armar una mesa temática

Recetas de Halloween: cinco ideas creativas para armar una mesa temática

LEER MÁS
Halloween 2025: convierte tu casa en un espacio acogedor: ideas creativas de decoración para disfrutar la noche más terrorífica

Halloween 2025: convierte tu casa en un espacio acogedor: ideas creativas de decoración para disfrutar la noche más terrorífica

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

Cierran Vía de Evitamiento: camión queda atorado debajo del puente Balta con sentido al sur

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

Datos LR

Aprende a preparar tres cócteles para disfrutar en Halloween

¿Qué es Halloween y por qué se celebra el 31 de octubre? Todo sobre la Noche de Brujas

Recetas de Halloween: cinco ideas creativas para armar una mesa temática

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025