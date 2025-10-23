Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 23 de octubre: Bono de Guerra para pensionados por el Sistema Patria y últimos pagos con aumento
El Sistema Patria continúa ejecutando su calendario de pagos. Actualmente, se está realizando la entrega del Bono de Guerra Económica de octubre 2025 a los pensionados del IVSS.
La administración de Nicolás Maduro en Venezuela activó los pagos de bonos mediante el Sistema Patria correspondientes a octubre de 2025. Estos apoyos económicos pretenden asistir a los grupos más golpeados por la inflación sostenida, lo que motivó un ajuste reciente hacia montos superiores.
En este momento se deposita el Bono de Guerra Económica para los pensionados del IVSS, luego de que también se hiciera lo propio con los trabajadores públicos y jubilados.
Bono octubre 2025: ¿qué pago cayó vía Sistema Patria?
Desde el miércoles 22 de octubre de 2025, el Sistema Patria comenzó a depositar el Bono de Guerra Económica a los pensionados del IVSS y Amor Mayor, según lo informado por el Canal Patria Digital en Telegram y la cuenta Bonos Protectores Social al Pueblo en X (antes Twitter).
En esta fase, el monto del beneficio alcanza los 9.950 bolívares —equivalentes a aproximadamente 50 dólares según la tasa oficial del BCV—.
¿Qué bonos de octubre 2025 llegarán vía Sistema Patria?
En los próximos días, el gobierno de Nicolás Maduro comenzará la entrega de estos subsidios a través del Sistema Patria:
- Bono Cuadrantes de Paz
- Bono Cultores Populares
¿Cómo cobrar los bonos de octubre 2025 en Patria?
- Inicia sesión en la Plataforma Patria.
- Haz clic en "Monedero" y luego en "Retiro de fondos".
- Indica el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
- Presiona "Continuar" y luego "Aceptar".
- El sistema te avisará que la operación fue un éxito. ¡Listo!