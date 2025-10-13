HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Datos LR

Bono de Guerra lo que se sabe de HOY, 13 de octubre: fechas fijas, montos confirmados por Maduro y cómo cobrar vía Sistema Patria

Consulta aquí todos los detalles actualizados del Bono de Guerra de octubre 2025, incluido cuándo se realizará el pago, cuál es el monto asignado este mes y cómo será el cronograma de distribución. Tal como ocurrió en septiembre, el depósito se hará a través del Sistema Patria.

El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composiciónLR/Gobierno de Venezuela/CNN
El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composiciónLR/Gobierno de Venezuela/CNN

El Gobierno de Venezuela, bajo la dirección de Nicolás Maduro, alista el desembolso del Bono de Guerra correspondiente al mes de octubre de 2025. Este apoyo económico, gestionado mediante el Sistema Patria, está destinado a tres sectores específicos de la población y busca ofrecer un respaldo ante la situación económica actual del país.

En esta nota, te contamos cuánto se pagará este mes, cuándo se espera que comience la entrega y qué condiciones debes cumplir para acceder al beneficio.

TE RECOMENDAMOS

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Bono de Guerra esto se sabe HOY: fechas de pago y montos con aumento vía Sistema Patria en Venezuela

lr.pe

Bono de Guerra, octubre 2025: ¿cuándo llegará el pago vía Sistema Patria?

La entrega del Bono de Guerra de octubre 2025 comenzará en los próximos días. Este beneficio económico se asignará, como de costumbre, a los tres sectores que lo reciben de forma habitual, siguiendo el calendario establecido por el Ejecutivo. Para estimar la fecha del abono, conviene revisar el patrón de pago aplicado durante el mes de septiembre:

  • Bono de Guerra para trabajadores y jubilados: lunes 13 de octubre (con Cestaticket)
  • Bono de Guerra para jubilados: viernes 17 de octubre (sin Cestaticket)
  • Bono de Guerra para pensionados: martes 21 de octubre.

¿De cuánto es el Bono de Guerra de octubre 2025 en Venezuela?

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, autorizó un nuevo incremento en los montos del Bono de Guerra Económica entregado mediante el Sistema Patria. Esta actualización impacta positivamente a los tres grupos que regularmente acceden a este beneficio y responde al mecanismo de indexación que continúa en aplicación. A continuación, te detallamos las cifras actualizadas correspondientes a octubre de 2025:

  • Trabajadores públicos: recibirán 120 dólares indexados
  • Jubilados: recibirán 112 dólares indexados
  • Pensionados: recibirán 50 dólares indexados

¿Cómo se cobra el Bono de Guerra?

Para obtener el Bono de Guerra por Patria, primero accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña. Una vez dentro, dirígete a la sección "Monedero" y selecciona "Retiro de fondos". Posteriormente, elige el monedero de origen, especifica el monto que deseas retirar y selecciona el destino de los fondos. Para finalizar, haz clic en "Continuar" y confirma la operación al hacer clic en "Aceptar".

Notas relacionadas
Nicolás Maduro cierra embajada venezolana en Noruega tras entrega de Nobel de la Paz a María Corina Machado

Nicolás Maduro cierra embajada venezolana en Noruega tras entrega de Nobel de la Paz a María Corina Machado

LEER MÁS
Pagos MPPE lo que se sabe de HOY, 12 de octubre: bonos para docentes del Ministerio de Educación y montos confirmados en Venezuela

Pagos MPPE lo que se sabe de HOY, 12 de octubre: bonos para docentes del Ministerio de Educación y montos confirmados en Venezuela

LEER MÁS
Pagos MPPE últimas noticias de HOY, 12 de octubre: Bono de Corresponsabilidad y Formación y montos para docentes del Ministerio de Educación

Pagos MPPE últimas noticias de HOY, 12 de octubre: Bono de Corresponsabilidad y Formación y montos para docentes del Ministerio de Educación

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¡Bienvenido octubre 2025! Comparte frases e imágenes bonitas para recibir este nuevo mes del año

¡Bienvenido octubre 2025! Comparte frases e imágenes bonitas para recibir este nuevo mes del año

LEER MÁS
Señor de los Milagros 2025: conoce las tradiciones, recorridos y cómo se celebra en distintas regiones del país

Señor de los Milagros 2025: conoce las tradiciones, recorridos y cómo se celebra en distintas regiones del país

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bono de Guerra información de HOY, 10 de octubre: fechas de pago fijas y montos oficiales con aumento vía Sistema Patria

Bono de Guerra información de HOY, 10 de octubre: fechas de pago fijas y montos oficiales con aumento vía Sistema Patria

LEER MÁS
Bono de Guerra esto se sabe HOY, 10 de octubre: fechas de pago y montos con aumento vía Sistema Patria en Venezuela

Bono de Guerra esto se sabe HOY, 10 de octubre: fechas de pago y montos con aumento vía Sistema Patria en Venezuela

LEER MÁS
Bonos Activos información de HOY, 10 de octubre: pagos activos con aumento y próximo subsidios oficiales de octubre 2025 vía Sistema Patria

Bonos Activos información de HOY, 10 de octubre: pagos activos con aumento y próximo subsidios oficiales de octubre 2025 vía Sistema Patria

LEER MÁS
Pagos MPPE últimas noticias de HOY, 10 de octubre: Bono de Corresponsabilidad y Formación y montos para docentes del Ministerio de Educación

Pagos MPPE últimas noticias de HOY, 10 de octubre: Bono de Corresponsabilidad y Formación y montos para docentes del Ministerio de Educación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Datos LR

Bono de Guerra información de HOY, 10 de octubre: fechas de pago fijas y montos oficiales con aumento vía Sistema Patria

Bono de Guerra esto se sabe HOY, 10 de octubre: fechas de pago y montos con aumento vía Sistema Patria en Venezuela

Bonos Activos información de HOY, 10 de octubre: pagos activos con aumento y próximo subsidios oficiales de octubre 2025 vía Sistema Patria

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025