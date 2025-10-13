Bono de Guerra lo que se sabe de HOY, 13 de octubre: fechas fijas, montos confirmados por Maduro y cómo cobrar vía Sistema Patria
Consulta aquí todos los detalles actualizados del Bono de Guerra de octubre 2025, incluido cuándo se realizará el pago, cuál es el monto asignado este mes y cómo será el cronograma de distribución. Tal como ocurrió en septiembre, el depósito se hará a través del Sistema Patria.
El Gobierno de Venezuela, bajo la dirección de Nicolás Maduro, alista el desembolso del Bono de Guerra correspondiente al mes de octubre de 2025. Este apoyo económico, gestionado mediante el Sistema Patria, está destinado a tres sectores específicos de la población y busca ofrecer un respaldo ante la situación económica actual del país.
En esta nota, te contamos cuánto se pagará este mes, cuándo se espera que comience la entrega y qué condiciones debes cumplir para acceder al beneficio.
Bono de Guerra, octubre 2025: ¿cuándo llegará el pago vía Sistema Patria?
La entrega del Bono de Guerra de octubre 2025 comenzará en los próximos días. Este beneficio económico se asignará, como de costumbre, a los tres sectores que lo reciben de forma habitual, siguiendo el calendario establecido por el Ejecutivo. Para estimar la fecha del abono, conviene revisar el patrón de pago aplicado durante el mes de septiembre:
- Bono de Guerra para trabajadores y jubilados: lunes 13 de octubre (con Cestaticket)
- Bono de Guerra para jubilados: viernes 17 de octubre (sin Cestaticket)
- Bono de Guerra para pensionados: martes 21 de octubre.
¿De cuánto es el Bono de Guerra de octubre 2025 en Venezuela?
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, autorizó un nuevo incremento en los montos del Bono de Guerra Económica entregado mediante el Sistema Patria. Esta actualización impacta positivamente a los tres grupos que regularmente acceden a este beneficio y responde al mecanismo de indexación que continúa en aplicación. A continuación, te detallamos las cifras actualizadas correspondientes a octubre de 2025:
- Trabajadores públicos: recibirán 120 dólares indexados
- Jubilados: recibirán 112 dólares indexados
- Pensionados: recibirán 50 dólares indexados
¿Cómo se cobra el Bono de Guerra?
Para obtener el Bono de Guerra por Patria, primero accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña. Una vez dentro, dirígete a la sección "Monedero" y selecciona "Retiro de fondos". Posteriormente, elige el monedero de origen, especifica el monto que deseas retirar y selecciona el destino de los fondos. Para finalizar, haz clic en "Continuar" y confirma la operación al hacer clic en "Aceptar".