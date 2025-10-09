HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira Curwen en La República
Mira Curwen en La República     Mira Curwen en La República     Mira Curwen en La República     
Datos LR

Pagos MPPE últimas noticias de HOY, 9 de octubre: Bono de Corresponsabilidad y Formación y montos para docentes del Ministerio de Educación

En los próximos días, el MPPE continuará efectuando el pago del Bono de Corresponsabilidad y Formación. El cronograma también contempla el abono del Bono de Guerra, las quincenas y el Cestaticket.

El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de octubre. Foto: composiciónLR/X
El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de octubre. Foto: composiciónLR/X

En octubre de 2025, el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) retomará el proceso de pagos para su personal en todo el país. Docentes, trabajadores administrativos y demás integrantes del sector educativo recibirán el Bono de Corresponsabilidad y Formación, las quincenas correspondientes, el Bono de Guerra y el Cestaticket.

Además, el Ejecutivo nacional contempla la incorporación de nuevas ayudas económicas que alcanzarán a todo el personal educativo, sin distinción del tipo de contrato que posean.

PUEDES VER: Pagos MPPE lo que se sabe de HOY: bonos para docentes del Ministerio de Educación y montos confirmados en Venezuela

lr.pe

Pagos MPPE: cronograma del Ministerio de Educación de octubre 2025

Está previsto que el Ministerio del Poder Popular para la Educación realice el depósito del Bono de Guerra para todo su personal, abarcando tanto a los activos como a los jubilados. Este beneficio será entregado junto con el pago de las quincenas y el Cestaticket, los cuales serán distribuidos a nivel nacional.

  • Evaluaciones (comenzó a pagarse desde el 30 de septiembre)
  • Bono de Corresponsabilidad y Formación (comenzó a pagarse desde el 6 de octubre)
  • Primera Quincena
  • Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket
  • Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket
  • Cestaticket
  • Segunda Quincena
Anuncio del Bono de Corresponsabilidad y Formación para docentes del MPPE. Foto: Canal Patria Digital

Anuncio del Bono de Corresponsabilidad y Formación para docentes del MPPE. Foto: Canal Patria Digital

Cestaticket, octubre 2025: ¿de cuánto es el pago del MPPE?

Según declaraciones de Nicolás Maduro, el valor del Cestaticket se mantendrá en 40 dólares indexados. A esta cifra se le añaden los 120 dólares asignados por concepto del Bono de Guerra, también calculados mediante el sistema de indexación. De esta manera, el ingreso mensual ajustado para los trabajadores alcanza un total de 160 dólares.

¿Cómo descargar el recibo de pago del MPPE?

  • Ingresa al portal oficial de Autogestión al Trabajador del MPPE.
  • Pulsa en "Usuario certificado" e inicia sesión con tu cédula de identidad, los últimos cuatro dígitos de tu cuenta bancaria y tu año de nacimiento.
  • Dirígete a "Recibo de pago" y completa el formulario con los datos solicitados.
  • Oprime en "Generar recibo de pago" y el sistema te mostrará tu boleta.
  • Selecciona la opción de "Descargar recibo de pago en formato PDF" y listo.
Notas relacionadas
Régimen de Maduro acusa a Estados Unidos de "secuestrar" a 78 niños cuyos padres fueron deportados a Venezuela

Régimen de Maduro acusa a Estados Unidos de "secuestrar" a 78 niños cuyos padres fueron deportados a Venezuela

LEER MÁS
Bonos Activos información de HOY, 9 de octubre: pagos activos con aumento y próximo subsidios oficiales de octubre 2025 vía Sistema Patria

Bonos Activos información de HOY, 9 de octubre: pagos activos con aumento y próximo subsidios oficiales de octubre 2025 vía Sistema Patria

LEER MÁS
Bono de Guerra esto se sabe HOY, 9 de octubre: fechas de pago y montos con aumento vía Sistema Patria en Venezuela

Bono de Guerra esto se sabe HOY, 9 de octubre: fechas de pago y montos con aumento vía Sistema Patria en Venezuela

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¡Bienvenido octubre 2025! Comparte frases e imágenes bonitas para recibir este nuevo mes del año

¡Bienvenido octubre 2025! Comparte frases e imágenes bonitas para recibir este nuevo mes del año

LEER MÁS
Señor de los Milagros 2025: conoce las tradiciones, recorridos y cómo se celebra en distintas regiones del país

Señor de los Milagros 2025: conoce las tradiciones, recorridos y cómo se celebra en distintas regiones del país

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bono de Guerra últimas noticias de HOY, 8 de octubre: fechas de pago y montos con aumento confirmado vía Sistema Patria

Bono de Guerra últimas noticias de HOY, 8 de octubre: fechas de pago y montos con aumento confirmado vía Sistema Patria

LEER MÁS
Bono de Guerra información de HOY, 8 de octubre: fechas de pago fijas y montos oficiales con aumento vía Sistema Patria

Bono de Guerra información de HOY, 8 de octubre: fechas de pago fijas y montos oficiales con aumento vía Sistema Patria

LEER MÁS
Bonos Activos últimas noticias de HOY, 8 de octubre: Bono Único Familiar con aumento y próximo pagos confirmados del Sistema Patria

Bonos Activos últimas noticias de HOY, 8 de octubre: Bono Único Familiar con aumento y próximo pagos confirmados del Sistema Patria

LEER MÁS
Pagos MPPE lo que se sabe de HOY, 8 de octubre: bonos para docentes del Ministerio de Educación y montos confirmados en Venezuela

Pagos MPPE lo que se sabe de HOY, 8 de octubre: bonos para docentes del Ministerio de Educación y montos confirmados en Venezuela

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Accidente en Vía Evitamiento genera congestión vehicular tras cierre de dos carriles hacia el norte

Congresista Ruth Luque tras atentado contra Agua Marina: "La responsabilidad directa es de Dina Boluarte, su gabinete"

Balacera en concierto de Agua Marina EN VIVO: ataque deja cinco heridos en Chorrillos

Datos LR

Bono de Guerra últimas noticias de HOY, 8 de octubre: fechas de pago y montos con aumento confirmado vía Sistema Patria

Bono de Guerra información de HOY, 8 de octubre: fechas de pago fijas y montos oficiales con aumento vía Sistema Patria

Bonos Activos últimas noticias de HOY, 8 de octubre: Bono Único Familiar con aumento y próximo pagos confirmados del Sistema Patria

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congresista Ruth Luque tras atentado contra Agua Marina: "La responsabilidad directa es de Dina Boluarte, su gabinete"

Revelan que tesis de Patricia Benavides pasó por Turnitin con el nombre "UAP.doc" y tuvo 86% de similitud en 2023

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025