Pagos MPPE últimas noticias de HOY, 9 de octubre: Bono de Corresponsabilidad y Formación y montos para docentes del Ministerio de Educación

El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de octubre. Foto: composiciónLR/X

En octubre de 2025, el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) retomará el proceso de pagos para su personal en todo el país. Docentes, trabajadores administrativos y demás integrantes del sector educativo recibirán el Bono de Corresponsabilidad y Formación, las quincenas correspondientes, el Bono de Guerra y el Cestaticket.

Además, el Ejecutivo nacional contempla la incorporación de nuevas ayudas económicas que alcanzarán a todo el personal educativo, sin distinción del tipo de contrato que posean.

Pagos MPPE: cronograma del Ministerio de Educación de octubre 2025

Está previsto que el Ministerio del Poder Popular para la Educación realice el depósito del Bono de Guerra para todo su personal, abarcando tanto a los activos como a los jubilados. Este beneficio será entregado junto con el pago de las quincenas y el Cestaticket, los cuales serán distribuidos a nivel nacional.

Evaluaciones (comenzó a pagarse desde el 30 de septiembre)

Bono de Corresponsabilidad y Formación (comenzó a pagarse desde el 6 de octubre)

Primera Quincena

Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket

Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket

Cestaticket

Segunda Quincena

Anuncio del Bono de Corresponsabilidad y Formación para docentes del MPPE. Foto: Canal Patria Digital

Cestaticket, octubre 2025: ¿de cuánto es el pago del MPPE?

Según declaraciones de Nicolás Maduro, el valor del Cestaticket se mantendrá en 40 dólares indexados. A esta cifra se le añaden los 120 dólares asignados por concepto del Bono de Guerra, también calculados mediante el sistema de indexación. De esta manera, el ingreso mensual ajustado para los trabajadores alcanza un total de 160 dólares.

¿Cómo descargar el recibo de pago del MPPE?