Kingo Táchira de HOY, 5 de octubre 2025: resultados del sorteo 144, números ganadores de la lotería y premio mayor vía Suerte TV

Este 5 de octubre, a las 3:00 p.m. (hora de Caracas), se llevará a cabo el sorteo 144 del Kingo Táchira. Los resultados estarán disponibles en el sitio web de La República tan pronto sean anunciados oficialmente. Para quienes deseen seguir el desarrollo en tiempo real, también estará habilitada la transmisión en vivo por YouTube, accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Resultados Kingo Táchira hoy, 5 de octubre: números del sorteo 144

Bingo: -

- Lotto: -

Resultados Kingo Táchira: números del 28 de septiembre

Bingo: 11 - 28 - 05 - 26 - 21 - 06 - 19 - 13

Lotto: 24 - 14 - 05 - 26 - 15

¿Cómo ganar el Kingo Táchira en Venezuela?

Para ganar en el Kingo Táchira, un popular sorteo en Venezuela, es importante entender las reglas del juego. Hay varias categorías de premios dependiendo del número de aciertos que consigas en tu ticket. Las categorías van desde acertar doce hasta quince números.