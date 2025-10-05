Kingo Táchira de HOY, 5 de octubre 2025: resultados del sorteo 144, números ganadores de la lotería y premio mayor vía Suerte TV
Revisa los resultados del Kingo Táchira correspondientes a este 5 de octubre, con los números ganadores de los sorteos de Bingo y Lotto. En esta edición, los jugadores tienen la oportunidad de ganar premios desde $500 en varias zonas del país.
- Resultados Kingo Táchira de HOY, 28 de septiembre 2025: números ganadores del sorteo 143 y premio mayor de la lotería vía Suerte TV
- Kingo Táchira de HOY, 21 de septiembre 2025: resultados del sorteo 142, números ganadores de la lotería y premio mayor vía Suerte TV
Este 5 de octubre, a las 3:00 p.m. (hora de Caracas), se llevará a cabo el sorteo 144 del Kingo Táchira. Los resultados estarán disponibles en el sitio web de La República tan pronto sean anunciados oficialmente. Para quienes deseen seguir el desarrollo en tiempo real, también estará habilitada la transmisión en vivo por YouTube, accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
Resultados Kingo Táchira hoy, 5 de octubre: números del sorteo 144
- Bingo: -
- Lotto: -
Resultados Kingo Táchira: números del 28 de septiembre
- Bingo: 11 - 28 - 05 - 26 - 21 - 06 - 19 - 13
- Lotto: 24 - 14 - 05 - 26 - 15
¿Cómo ganar el Kingo Táchira en Venezuela?
Para ganar en el Kingo Táchira, un popular sorteo en Venezuela, es importante entender las reglas del juego. Hay varias categorías de premios dependiendo del número de aciertos que consigas en tu ticket. Las categorías van desde acertar doce hasta quince números.