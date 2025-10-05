Triple Gordo de HOY, 5 de octubre 2025: resultados del sorteo 165, números ganadores de la lotería y premio mayor vía Suerte TV

Venezuela conoce este domingo 5 de octubre los resultados oficiales del Triple Gordo. Cada boleto adquirido permite participar automáticamente en los sorteos del Par Millonario, la Súper Dupleta y el Triple Terminal. Quienes resulten ganadores deberán seguir los lineamientos exigidos por la Lotería de Venezuela para hacer efectivo su premio.

Resultados Triple Gordo hoy, 5 de octubre: números ganadores del sorteo

Par Millonario:

Triple A: -

Triple B: -

Triple Terminal:

A: -

B: -

C: -

Súper Dupleta:

Triple 1: -

Triple 2: -

Triple 3: -

Resultados Triple Gordo: números del último sorteo

Los últimos resultados del sorteo 164 del Triple Gordo, realizado el 28 de septiembre, incluyeron las siguientes combinaciones ganadoras:

Par Millonario: Triple A: 778, Triple B: 978

Triple Terminal: A: 61, B: 91, C: 53

Súper Dupleta: Triple 1: 727, Triple 2: 477, Triple 3: 048.

¿Cómo se gana con el Triple Gordo?

Para ganar con el Triple Gordo en Venezuela, aquí tienes algunos pasos clave que puedes seguir:

Compra de Boletos: Adquiere un boleto en puntos de venta autorizados o en línea, si está disponible. Cada boleto tiene números preimpresos, o puedes seleccionar tus propios números. Elige tus Números: Dependiendo de la categoría de juego que elijas (como PAR MILLONARIO, TRIPLE TERMINAL, o SÚPER DUPLETA), deberás seleccionar una serie de números. Puedes elegir manualmente tus números o utilizar el sistema de selección aleatoria que ofrecen algunos puntos de venta. Revisar las Fechas de los Sorteos: Los sorteos del Triple Gordo generalmente se realizan los domingos. Asegúrate de verificar la fecha y hora del próximo sorteo. Seguir el Sorteo: Puedes seguir el sorteo en vivo a través de medios oficiales como Suerte TV o consultar los resultados en línea después del sorteo. Verificar Premios: Si tus números coinciden con los números ganadores, puedes reclamar tus premios según las reglas establecidas. Los premios pueden variar desde pequeñas cantidades en efectivo hasta grandes sumas y vehículos, dependiendo de la categoría. Reclamar Premios: Si ganas, deberás seguir los procedimientos para reclamar tu premio, que incluyen presentar tu boleto ganador y una identificación válida en un centro autorizado.

Es importante mantenerse informado sobre las reglas y regulaciones del juego, ya que pueden cambiar. Además, siempre juega de manera responsable, estableciendo límites sobre cuánto estás dispuesto a gastar en los boletos de lotería.