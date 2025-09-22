Bonos Activos últimas noticias de HOY, 22 de septiembre: Bono de Guerra para pensionados 2025 y próximos pagos del Sistema Patria
Durante los próximos días continuará la entrega de los bonos del Sistema Patria según el cronograma establecido para septiembre de 2025, incluyendo el Bono de Guerra Económica para pensionados.
- La potencia mundial que superaría a China, Rusia y Arabia Saudita con la mayor exportación de petróleo crudo en 2050
- Maduro le envía carta a Trump para proponer diálogo y negar acusaciones de narcotráfico: "Que podamos derrotar las falsedades"
A través del Sistema Patria, el gobierno de Nicolás Maduro reactivó la distribución regular de los bonos mensuales correspondientes a septiembre de 2025, como parte de su política de respaldo a los sectores más afectados por la situación económica del país. Estos pagos incluyen incrementos en sus montos, ajustados frente al contexto inflacionario.
Actualmente, ya comenzó la asignación del Bono de Guerra de este mes, y en los próximos días se continuará con la entrega a todos los grupos beneficiarios con los nuevos valores establecidos.
PUEDES VER: Pago IVSS confirmado para septiembre 2025: cuándo depositan, cronograma y consulta con cédula para pensionados
Bonos Patria: ¿qué pago de septiembre 2025 está activo en Venezuela?
El Bono de Guerra para pensionados de septiembre 2025 ya fue acreditado en la plataforma del Sistema Patria. La confirmación oficial se dio el lunes 22 a través de medios institucionales como el Canal Patria Digital en Telegram y la cuenta Bonos Protectores Social al Pueblo en X (antes Twitter).
En esta ocasión, los jubilados recibieron un monto de 7.800 bolívares, equivalente a 50 dólares según la tasa oficial publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV).
Anuncio del Bono de Guerra de septiembre 2025 para pensionados. Foto: Canal Patria Digital
¿Qué bonos de septiembre 2025 llegan vía Sistema Patria?
En los días venideros, el gobierno de Nicolás Maduro comenzará a entregar estos bonos a través de la plataforma del Sistema Patria:
- Bono Cuadrantes de Paz
- Bono Cultores Populares
¿Cómo cobrar los bonos de septiembre 2025 en Patria?
- Inicia sesión en la Plataforma Patria.
- Haz clic en "Monedero" y luego en "Retiro de fondos".
- Indica el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
- Presiona "Continuar" y luego "Aceptar".
- El sistema te avisará que la operación fue un éxito. ¡Listo!