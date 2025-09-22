HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿A qué hora empieza el 'Balón de Oro 2025'?
¿A qué hora empieza el 'Balón de Oro 2025'?     ¿A qué hora empieza el 'Balón de Oro 2025'?     ¿A qué hora empieza el 'Balón de Oro 2025'?     
Datos LR

Bonos Activos últimas noticias de HOY, 22 de septiembre: Bono de Guerra para pensionados 2025 y próximos pagos del Sistema Patria

Durante los próximos días continuará la entrega de los bonos del Sistema Patria según el cronograma establecido para septiembre de 2025, incluyendo el Bono de Guerra Económica para pensionados.

Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de septiembre 2025. Foto: composición LR/Medium
Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de septiembre 2025. Foto: composición LR/Medium

A través del Sistema Patria, el gobierno de Nicolás Maduro reactivó la distribución regular de los bonos mensuales correspondientes a septiembre de 2025, como parte de su política de respaldo a los sectores más afectados por la situación económica del país. Estos pagos incluyen incrementos en sus montos, ajustados frente al contexto inflacionario.

Actualmente, ya comenzó la asignación del Bono de Guerra de este mes, y en los próximos días se continuará con la entrega a todos los grupos beneficiarios con los nuevos valores establecidos.

PUEDES VER: Pago IVSS confirmado para septiembre 2025: cuándo depositan, cronograma y consulta con cédula para pensionados

lr.pe

Bonos Patria: ¿qué pago de septiembre 2025 está activo en Venezuela?

El Bono de Guerra para pensionados de septiembre 2025 ya fue acreditado en la plataforma del Sistema Patria. La confirmación oficial se dio el lunes 22 a través de medios institucionales como el Canal Patria Digital en Telegram y la cuenta Bonos Protectores Social al Pueblo en X (antes Twitter).

En esta ocasión, los jubilados recibieron un monto de 7.800 bolívares, equivalente a 50 dólares según la tasa oficial publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Anuncio del Bono de Guerra de septiembre 2025 para pensionados. Foto: Canal Patria Digital

Anuncio del Bono de Guerra de septiembre 2025 para pensionados. Foto: Canal Patria Digital

¿Qué bonos de septiembre 2025 llegan vía Sistema Patria?

En los días venideros, el gobierno de Nicolás Maduro comenzará a entregar estos bonos a través de la plataforma del Sistema Patria:

  • Bono Cuadrantes de Paz
  • Bono Cultores Populares

¿Cómo cobrar los bonos de septiembre 2025 en Patria?

  1. Inicia sesión en la Plataforma Patria.
  2. Haz clic en "Monedero" y luego en "Retiro de fondos".
  3. Indica el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
  4. Presiona "Continuar" y luego "Aceptar".
  5. El sistema te avisará que la operación fue un éxito. ¡Listo!
Notas relacionadas
La potencia mundial que superaría a China, Rusia y Arabia Saudita con la mayor exportación de petróleo crudo en 2050

La potencia mundial que superaría a China, Rusia y Arabia Saudita con la mayor exportación de petróleo crudo en 2050

LEER MÁS
Maduro le envía carta a Trump para proponer diálogo y negar acusaciones de narcotráfico: "Que podamos derrotar las falsedades"

Maduro le envía carta a Trump para proponer diálogo y negar acusaciones de narcotráfico: "Que podamos derrotar las falsedades"

LEER MÁS
¿Estados Unidos planea una operación estilo Panamá en Venezuela? Analista advierte posible intervención militar

¿Estados Unidos planea una operación estilo Panamá en Venezuela? Analista advierte posible intervención militar

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

LEER MÁS
Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 18 de septiembre: bonos patria con aumento y próximos pagos oficiales en Venezuela

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 18 de septiembre: bonos patria con aumento y próximos pagos oficiales en Venezuela

LEER MÁS
Pagos MPPE esto se sabe HOY, 18 de septiembre: Bono de Guerra, pagos para docentes y aumentos del Ministerio de Educación

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 18 de septiembre: Bono de Guerra, pagos para docentes y aumentos del Ministerio de Educación

LEER MÁS
Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 18 de septiembre: Bono de Guerra para jubilados y pensionados, próximos pagos y cómo cobrar vía Patria

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 18 de septiembre: Bono de Guerra para jubilados y pensionados, próximos pagos y cómo cobrar vía Patria

LEER MÁS
Bono de Guerra últimas noticias de HOY, 18 de septiembre: fechas confirmadas de pago y montos con aumentos de Nicolás Maduro vía Patria

Bono de Guerra últimas noticias de HOY, 18 de septiembre: fechas confirmadas de pago y montos con aumentos de Nicolás Maduro vía Patria

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona con corte inglés: Marcus Rashford dio la victoria 2-1 ante Newcastle por la fecha 1 de la Champions League 2025-2026

UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón este viernes 19 de septiembre en su desayuno especial: ¿desde qué hora?

Argentina contra Colombia EN VIVO por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17: La 'Albiceleste' ganan en el tercer set

Datos LR

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 18 de septiembre: bonos patria con aumento y próximos pagos oficiales en Venezuela

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 18 de septiembre: Bono de Guerra, pagos para docentes y aumentos del Ministerio de Educación

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 18 de septiembre: Bono de Guerra para jubilados y pensionados, próximos pagos y cómo cobrar vía Patria

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota