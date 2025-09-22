Bonos Activos últimas noticias de HOY, 22 de septiembre: Bono de Guerra para pensionados 2025 y próximos pagos del Sistema Patria

Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de septiembre 2025. Foto: composición LR/Medium

Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de septiembre 2025. Foto: composición LR/Medium

A través del Sistema Patria, el gobierno de Nicolás Maduro reactivó la distribución regular de los bonos mensuales correspondientes a septiembre de 2025, como parte de su política de respaldo a los sectores más afectados por la situación económica del país. Estos pagos incluyen incrementos en sus montos, ajustados frente al contexto inflacionario.

Actualmente, ya comenzó la asignación del Bono de Guerra de este mes, y en los próximos días se continuará con la entrega a todos los grupos beneficiarios con los nuevos valores establecidos.

Bonos Patria: ¿qué pago de septiembre 2025 está activo en Venezuela?

El Bono de Guerra para pensionados de septiembre 2025 ya fue acreditado en la plataforma del Sistema Patria. La confirmación oficial se dio el lunes 22 a través de medios institucionales como el Canal Patria Digital en Telegram y la cuenta Bonos Protectores Social al Pueblo en X (antes Twitter).

En esta ocasión, los jubilados recibieron un monto de 7.800 bolívares, equivalente a 50 dólares según la tasa oficial publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Anuncio del Bono de Guerra de septiembre 2025 para pensionados. Foto: Canal Patria Digital

¿Qué bonos de septiembre 2025 llegan vía Sistema Patria?

En los días venideros, el gobierno de Nicolás Maduro comenzará a entregar estos bonos a través de la plataforma del Sistema Patria:

Bono Cuadrantes de Paz

Bono Cultores Populares

¿Cómo cobrar los bonos de septiembre 2025 en Patria?