Pagos MPPE lo que se sabe de HOY, 15 de septiembre: Bono de Guerra para docentes y pagos activos del Ministerio de Educación

El MPPE ha comenzado el proceso de pagos de septiembre de 2025, iniciando con la cancelación de la primera quincena, seguida del abono del Bono de Guerra y el correspondiente Cestaticket.

El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de septiembre. Foto: composiciónLR/X
El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de septiembre. Foto: composiciónLR/X

En septiembre de 2025, el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) reactivó la entrega de beneficios destinados a su plantilla laboral. Tanto docentes como trabajadores del sector educativo están recibiendo el Bono de Guerra Económica, el Cestaticket y sus pagos quincenales habituales.

Además, el Ejecutivo nacional tiene previsto otorgar nuevos apoyos económicos con la finalidad de garantizar respaldo a todos los empleados del sistema educativo, sin distinción por su modalidad de contratación.

lr.pe

Pagos MPPE: cronograma del Ministerio de Educación de septiembre 2025

Está previsto que el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) realice el depósito del Bono de Guerra para todo su personal, abarcando tanto a trabajadores en ejercicio como a jubilados. Junto a este beneficio, también se contempla el abono del Cestaticket y la cancelación habitual de las quincenas en todo el país.

  • Primera Quincena (comenzó a pagarse desde el 10 de septiembre)
  • Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket (comenzó a pagarse desde el 11 de septiembre)
  • Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket
  • Cestaticket
  • Segunda Quincena
Anuncio del Bono de Guerra para docentes activos de septiembre 2025. Foto: Pagos MPPE

Anuncio del Bono de Guerra para docentes activos de septiembre 2025. Foto: Pagos MPPE

Bono Especial de Vacaciones: ¿cuál es el monto del MPPE?

De acuerdo con la información difundida por el canal de Pagos MPPE, los docentes jubilados fueron beneficiados con un Bono Especial de Vacaciones por un monto de 7.700 bolívares, equivalente a unos 52 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Este pago, destinado a maestros y trabajadores retirados del sector educativo, fue realizado en los últimos días del mes de agosto.

¿Cómo descargar el recibo de pago del MPPE?

  • Ingresa al portal oficial de Autogestión al Trabajador del MPPE.
  • Pulsa en "Usuario certificado" e inicia sesión con tu cédula de identidad, los últimos cuatro dígitos de tu cuenta bancaria y tu año de nacimiento.
  • Dirígete a "Recibo de pago" y completa el formulario con los datos solicitados.
  • Oprime en "Generar recibo de pago" y el sistema te mostrará tu boleta.
  • Selecciona la opción de "Descargar recibo de pago en formato PDF" y listo.
