Régimen de Maduro sorprende a docentes del MPPE en septiembre 2025: pago confirmado del Ministerio de Economía vía nómina
El Ministerio de Educación realizó el abono correspondiente a la primera quincena de septiembre 2025, favoreciendo a docentes, personal administrativo y obreros, mediante depósitos directos en sus cuentas de nómina.
El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) de Venezuela efectuó el desembolso correspondiente a la primera quincena de septiembre 2025, dirigido a docentes, personal administrativo y obreros. El pago contempló el salario base junto con las asignaciones regulares, beneficiando tanto a trabajadores activos como jubilados.
Revisa en la siguiente nota toda la información correspondiente, incluida la fecha exacta en la que empezó el depósito, el monto y cómo revisar el pago correctamente.
Quincena Ministerio de Educación: ¿cuándo llegó el pago de septiembre 2025 del MPPE?
El miércoles 10 de septiembre de 2025 se concretó el depósito correspondiente a la primera quincena, destinado a maestros, personal administrativo y obreros adscritos al Ministerio de Educación.
Este abono fue transferido directamente a las cuentas nómina de los empleados, sin intervención del Sistema Patria u otras plataformas digitales para su distribución.
Anuncio de la primera quincena de septiembre 2025. Foto: Pagos MPPE
¿Cuál es el monto de la primera quincena de septiembre 2025 del MPPE?
Los montos que perciben los docentes del MPPE varían de acuerdo con su clasificación dentro del escalafón laboral, lo que genera diferencias en los pagos. A continuación, se muestra el cuadro con los sueldos asignados a empleados públicos, administrativos y educadores:
- Bachilleres: empleados públicos que aún no tienen un título profesional reciben desde 130 hasta 197 bolívares. De acuerdo con la región, su aguinaldo puede variar entre 520 y 788 bolívares.
- Técnicos: trabajadores que poseen un título de Técnico Superior Universitario (TSU) ganan 218 bolívares y los técnicos II cobran 254. El aguinaldo base para un TSU será de 872 bolívares y para los segundos, de 1.016.
- Profesionales: de acuerdo con la escala salarial, los profesionales tienen un sueldo base de 296 bolívares, que puede alcanzar los 379 en caso de estar en el rango III; es decir, su aguinaldo varía entre 1.184 y 1.516 bolívares.
Pagos MPPE 2025: ¿cómo revisar la primera quincena de septiembre?
Si deseas consultar los depósitos de las quincenas y bonos, o acceder a tu boleta de pago de manera virtual, puedes seguir esta sencilla guía paso a paso:
- Ingresa al portal oficial de Autogestión al Trabajador del MPPE.
- Selecciona ‘usuario certificado’ e inicia sesión con tu cédula de identidad, cuenta bancaria (últimos cuatro dígitos) y tu año de nacimiento.
- Dirígete a ‘recibo de pago’ y completa el formulario con los datos solicitados.
- Después, oprime en ‘generar recibo de pago’ y el sistema te enseñará tu boleta.
- Finalmente, selecciona la opción de ‘descargar recibo de pago en formato PDF’.