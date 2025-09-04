Bono de Guerra información de HOY, 4 de septiembre: fechas de pago oficiales y montos con aumento confirmados en el Sistema Patria

El Gobierno venezolano, liderado por Nicolás Maduro, se prepara para efectuar el pago del Bono de Guerra correspondiente al mes de septiembre de 2025, el cual será canalizado a través del Sistema Patria. Este beneficio económico, dirigido a tres grupos poblacionales específicos, sigue siendo un respaldo clave para muchas familias en el contexto actual del país.

A continuación, te compartimos la información más reciente sobre los montos asignados, las fechas estimadas de pago y el procedimiento necesario para recibir este subsidio estatal.

Bono de Guerra, septiembre 2025: ¿cuándo llegará el pago vía Sistema Patria?

En septiembre de 2025, está a punto de iniciarse la entrega del Bono de Guerra. Este apoyo financiero llegará, como de costumbre, a los tres sectores que lo reciben habitualmente, respetando el cronograma establecido por el Gobierno. Para tener una idea de las fechas de pago, es útil tomar como referencia el esquema aplicado durante agosto:

Bono de Guerra para trabajadores y jubilados: lunes 15 de septiembre (con Cestaticket)

lunes 15 de septiembre (con Cestaticket) Bono de Guerra para jubilados: viernes 19 de septiembre (sin Cestaticket)

viernes 19 de septiembre (sin Cestaticket) Bono de Guerra para pensionados: lunes 22 de septiembre.

¿De cuánto es el monto del Bono de Guerra de septiembre 2025 en Venezuela?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha aprobado un nuevo ajuste en los montos del Bono de Guerra Económica que se otorga a través del Sistema Patria. Esta actualización, que beneficia a los tres sectores habituales, responde al mecanismo de indexación vigente. A continuación, te detallamos las cifras actualizadas para septiembre de 2025:

Trabajadores públicos: recibirán 120 dólares indexados

recibirán 120 dólares indexados Jubilados: recibirán 112 dólares indexados

recibirán 112 dólares indexados Pensionados: recibirán 50 dólares indexados

¿Cómo se cobra el Bono de Guerra?

Para obtener el Bono de Guerra por Patria, primero accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña. Una vez dentro, dirígete a la sección "Monedero" y selecciona "Retiro de fondos". Posteriormente, elige el monedero de origen, especifica el monto que deseas retirar y selecciona el destino de los fondos. Para finalizar, haz clic en "Continuar" y confirma la operación al hacer clic en "Aceptar".