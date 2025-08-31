HOYSuscripcion LR Focus

Bono Único con bono Complementario en septiembre 2025: estas familias cobran un doble pago con monto indexado, según confirma el Sistema Patria

Se reanudan los pagos del bono Único Familiar. Además de este subsidio, algunos beneficiarios también podrán recibir el bono Complementario en septiembre de 2025. Recuerda que la asignación aún es aleatoria.

Los beneficiarios del bono Único Familiar también pueden cobrar el bono Complementario.
El Sistema Patria depositará en conjunto el bono Único con el bono Complementario Familiar en septiembre de 2025. Sin embargo, solo los beneficiarios del subsidio unificado tendrán derecho a un doble pago: recibirán ambos apoyos monetarios.

En Venezuela, el pago del bono Único Familiar sigue causando dudas entre la ciudadanía. Tras la llegada del bono Complementario, esta incertidumbre creció. No obstante, el Sistema Patria sacó un comunicado al respecto en su canal de WhatsApp.

PUEDES VER: Ya puedes cobrar el aumento del Bono Especial de agosto 2025: revisa quienes pueden acceder al pago vía Sistema Patria

lr.pe

¿Quiénes cobran el bono Único y el bono Complementario en septiembre 2025?

Las familias que cobren el bono Único también pueden acceder al mismo tiempo al bono Complementario Familiar en septiembre 2025. Sin embargo, el Sistema Patria aclaró que la asignación es aleatoria, es decir, cualquier usuario tiene la posibilidad de recibirlo en la plataforma.

Por tal motivo, que cobres el subsidio Único Familiar no garantiza que también vayas a recibir el bono Complementario. Al respecto, Canal Patria Digital informó que cualquier persona tiene la chance de retirarlo.

PUEDES VER: Aumento Bono Patria de 27.300 bolívares, agosto 2025: guía para cobrar el nuevo monto en pocos pasos vía Sistema Patria

lr.pe

¿Quién cobra el bono Único Familiar en septiembre 2025?

Todos los beneficiarios de los programas de protección social cobran el bono Único Familiar en septiembre. Esto incluye a los venezolanos que recibían los fondos de estos subsidios:

  • Hogares de la Patria
  • José Gregorio Hernández
  • Economía Familiar
  • Lactancia Materna
  • Parto Humanizado
  • 100% Escolaridad.

Los ciudadanos que no estaban registrados en estos programas no acceden al mencionado bono. En lugar de ello, se seguirán acreditando el bono de Guerra, bono de Corresponsabilidad y demás subsidios.

PUEDES VER: Los bonos Patria que caen antes del 31 de agosto de 2025 con aumento: consulta con cédula los montos y revisa los beneficiarios

lr.pe

¿Cuándo pagan el bono Único Familiar y el bono Complementario?

El 4 de septiembre podría comenzar el pago del bono Único Familiar. Entretanto, el depósito del bono Complementario arrancaría en ese mismo día.

Cabe recordar que la entrega solo se hará por unos días. A diferencia del resto de programas, el subsidio unificado cuenta con una fecha límite de retiro.

¿De cuánto sería el bono Único septiembre 2025?

El bono Único Familiar de septiembre 2025 tendrá un monto superior a los 1.890 bolívares. Está confirmado que el Sistema Patria ordenará un aumento, debido a que el subsidio se encuentra indexado al tipo de cambio actual del Banco Central de Venezuela (BCV).

¿Cuál será el monto del bono Complementario Familiar?

El monto del bono Complementario Familiar también está sujeto al bono Único Familiar. Ante ello, este superará los siguientes valores en septiembre de 2025:

  • 630 bolívares
  • 1.260 bolívares
  • 1.890 bolívares.
