¿Qué bono está llegando hoy, 8 de septiembre? Revisa los subsidios activos en Venezuela y cómo cobrarlos
Hoy finaliza la entrega del Bono Único Familiar en Venezuela, correspondiente a septiembre de 2025, con un monto de Bs. 2.200, aproximadamente 14,50 USD.
- Nicolás Maduro niega acusaciones de narcotráfico de EE. UU. y le pide a Donald Trump que "no se deje meter una mentira"
- Popular tiktoker venezolana es acusada de microtráfico y venta de drogas a menores de edad en colegios
Hoy, lunes 8 de septiembre de 2025, está finalizando la entrega del Bono Único Familiar correspondiente a este mes, y también están activos otros subsidios a través del Sistema Patria en Venezuela. En esta nota se detalla lo más importante de los subsidios que otorga el Gobierno de Nicolás Maduro.
El último día para cobrar el Bono Único Familiar (Bs. 2.200) son al finalizar la primera semana del mes. Por otro lado, entre el 8 y 13 de septiembre: Disponibles además becas educativas y el Bono complementario.
PUEDES VER: Ya llega un DOBLE PAGO para Amor Mayor en septiembre 2025: los bonos oficiales para pensionados en el Sistema Patria
Bonos de la Patria que llegan hoy, 8 de septiembre
1. Bono Único Familiar
- Plazo final: Hoy es el último día para recibir este bono, cuya entrega empezó el 2 de septiembre y se ha venido realizando de manera gradual y automatizada.
- Monto: Bs. 2.200, equivalentes aproximadamente a entre 14,50 y 14,71 USD (según la tasa oficial del Banco Central).
- Beneficiarios: Familias que previamente recibían ayudas como Hogares de la Patria, Economía Familiar, 100 % Escolaridad, José Gregorio Hernández, Parto Humanizado, Lactancia Materna, entre otros.
Bonos que se están activando entre el 8 y el 13 de septiembre
Según el reporte del Sistema Patria, los siguientes subsidios estarán disponibles en esos días:
|Bono
|Destinatarios
|Monto (Bs.)
|Bono Beca Universitaria
|Estudiantes universitarios
|840,60
|Beca Enseñanza Media
|Estudiantes de bachillerato
|566,50
|100 % Amor Mayor
|Pensionados, adultos mayores
|130,00
|Bono Único Familiar
|Familias beneficiarias
|2.200,00
|Bono complementario
|Según núcleo familiar
|740,40 y 1.480,00
Próximamente: Bono de Guerra Económica (septiembre)
- Fechas estimadas:
- Trabajadores públicos: desde el 15 de septiembre (incluye Cestaticket).
- Jubilados: desde el 19 de septiembre (sin Cestaticket).
- Pensionados del IVSS / Amor Mayor: desde el 22 de septiembre.
- Montos:
- Trabajadores públicos: $120 indexados.
- Jubilados: $112 indexados.
- Pensionados / Amor Mayor: $50 indexados
¿Cómo cobrar los bonos a través del Sistema Patria?
- Recibe la notificación vía SMS desde el número corto 3532 o usando la app veMonedero.
- Ingresa a www.patria.org.ve con tu usuario.
- Ve a "Monedero", luego selecciona "Retiro de Fondos".
- Elige el origen, monto y destino de los fondos, presiona "Continuar" y después "Aceptar" para completar la operación
- Asegúrate de tener tus datos actualizados: número de cédula, teléfono, correo, datos bancarios y estado del núcleo familiar