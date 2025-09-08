¿Qué bono está llegando hoy, 8 de septiembre? Revisa los subsidios activos en Venezuela y cómo cobrarlos

El pago de los bonos en Venezuela se realizan a través del Sistema Patria. | Foto: composición LR/ Veectezy/ Dall-e

Hoy, lunes 8 de septiembre de 2025, está finalizando la entrega del Bono Único Familiar correspondiente a este mes, y también están activos otros subsidios a través del Sistema Patria en Venezuela. En esta nota se detalla lo más importante de los subsidios que otorga el Gobierno de Nicolás Maduro.

El último día para cobrar el Bono Único Familiar (Bs. 2.200) son al finalizar la primera semana del mes. Por otro lado, entre el 8 y 13 de septiembre: Disponibles además becas educativas y el Bono complementario.

Bonos de la Patria que llegan hoy, 8 de septiembre

1. Bono Único Familiar

Plazo final : Hoy es el último día para recibir este bono, cuya entrega empezó el 2 de septiembre y se ha venido realizando de manera gradual y automatizada.

: Hoy es el último día para recibir este bono, cuya entrega empezó el y se ha venido realizando de manera gradual y automatizada. Monto : Bs. 2.200, equivalentes aproximadamente a entre 14,50 y 14,71 USD (según la tasa oficial del Banco Central).

: Bs. 2.200, equivalentes aproximadamente a entre (según la tasa oficial del Banco Central). Beneficiarios: Familias que previamente recibían ayudas como Hogares de la Patria, Economía Familiar, 100 % Escolaridad, José Gregorio Hernández, Parto Humanizado, Lactancia Materna, entre otros.

Bonos que se están activando entre el 8 y el 13 de septiembre

Según el reporte del Sistema Patria, los siguientes subsidios estarán disponibles en esos días:

Bono Destinatarios Monto (Bs.) Bono Beca Universitaria Estudiantes universitarios 840,60 Beca Enseñanza Media Estudiantes de bachillerato 566,50 100 % Amor Mayor Pensionados, adultos mayores 130,00 Bono Único Familiar Familias beneficiarias 2.200,00 Bono complementario Según núcleo familiar 740,40 y 1.480,00

Próximamente: Bono de Guerra Económica (septiembre)

Fechas estimadas :

: Trabajadores públicos: desde el 15 de septiembre (incluye Cestaticket).

Jubilados: desde el 19 de septiembre (sin Cestaticket).

Pensionados del IVSS / Amor Mayor: desde el 22 de septiembre.

Montos :

: Trabajadores públicos: $120 indexados.

Jubilados: $112 indexados.

Pensionados / Amor Mayor: $50 indexados

¿Cómo cobrar los bonos a través del Sistema Patria?