HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Datos LR

¿Qué bono está llegando hoy, 8 de septiembre? Revisa los subsidios activos en Venezuela y cómo cobrarlos

Hoy finaliza la entrega del Bono Único Familiar en Venezuela, correspondiente a septiembre de 2025, con un monto de Bs. 2.200, aproximadamente 14,50 USD.

El pago de los bonos en Venezuela se realizan a través del Sistema Patria.
El pago de los bonos en Venezuela se realizan a través del Sistema Patria. | Foto: composición LR/ Veectezy/ Dall-e

Hoy, lunes 8 de septiembre de 2025, está finalizando la entrega del Bono Único Familiar correspondiente a este mes, y también están activos otros subsidios a través del Sistema Patria en Venezuela. En esta nota se detalla lo más importante de los subsidios que otorga el Gobierno de Nicolás Maduro.

El último día para cobrar el Bono Único Familiar (Bs. 2.200) son al finalizar la primera semana del mes. Por otro lado, entre el 8 y 13 de septiembre: Disponibles además becas educativas y el Bono complementario.

PUEDES VER: Ya llega un DOBLE PAGO para Amor Mayor en septiembre 2025: los bonos oficiales para pensionados en el Sistema Patria

lr.pe

Bonos de la Patria que llegan hoy, 8 de septiembre

1. Bono Único Familiar

  • Plazo final: Hoy es el último día para recibir este bono, cuya entrega empezó el 2 de septiembre y se ha venido realizando de manera gradual y automatizada.
  • Monto: Bs. 2.200, equivalentes aproximadamente a entre 14,50 y 14,71 USD (según la tasa oficial del Banco Central).
  • Beneficiarios: Familias que previamente recibían ayudas como Hogares de la Patria, Economía Familiar, 100 % Escolaridad, José Gregorio Hernández, Parto Humanizado, Lactancia Materna, entre otros.

Bonos que se están activando entre el 8 y el 13 de septiembre

Según el reporte del Sistema Patria, los siguientes subsidios estarán disponibles en esos días:

BonoDestinatariosMonto (Bs.)
Bono Beca UniversitariaEstudiantes universitarios840,60
Beca Enseñanza MediaEstudiantes de bachillerato566,50
100 % Amor MayorPensionados, adultos mayores130,00
Bono Único FamiliarFamilias beneficiarias2.200,00
Bono complementarioSegún núcleo familiar740,40 y 1.480,00

Próximamente: Bono de Guerra Económica (septiembre)

  • Fechas estimadas:
  • Trabajadores públicos: desde el 15 de septiembre (incluye Cestaticket).
  • Jubilados: desde el 19 de septiembre (sin Cestaticket).
  • Pensionados del IVSS / Amor Mayor: desde el 22 de septiembre.
  • Montos:
  • Trabajadores públicos: $120 indexados.
  • Jubilados: $112 indexados.
  • Pensionados / Amor Mayor: $50 indexados

¿Cómo cobrar los bonos a través del Sistema Patria?

  1. Recibe la notificación vía SMS desde el número corto 3532 o usando la app veMonedero.
  2. Ingresa a www.patria.org.ve con tu usuario.
  3. Ve a "Monedero", luego selecciona "Retiro de Fondos".
  4. Elige el origen, monto y destino de los fondos, presiona "Continuar" y después "Aceptar" para completar la operación
  5. Asegúrate de tener tus datos actualizados: número de cédula, teléfono, correo, datos bancarios y estado del núcleo familiar
Notas relacionadas
Kingo Táchira de HOY, 7 de septiembre 2025: resultados del sorteo 140, números ganadores de la lotería y premio mayor vía Suerte TV

Kingo Táchira de HOY, 7 de septiembre 2025: resultados del sorteo 140, números ganadores de la lotería y premio mayor vía Suerte TV

LEER MÁS
Nicolás Maduro niega acusaciones de narcotráfico de EE. UU. y le pide a Donald Trump que "no se deje meter una mentira"

Nicolás Maduro niega acusaciones de narcotráfico de EE. UU. y le pide a Donald Trump que "no se deje meter una mentira"

LEER MÁS
Popular tiktoker venezolana es acusada de microtráfico y venta de drogas a menores de edad en colegios

Popular tiktoker venezolana es acusada de microtráfico y venta de drogas a menores de edad en colegios

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

LEER MÁS
Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Aumento del Bono Único Familiar septiembre 2025: fecha de pago para jefes de familia y cómo recibir el nuevo monto por el Sistema Patria

Aumento del Bono Único Familiar septiembre 2025: fecha de pago para jefes de familia y cómo recibir el nuevo monto por el Sistema Patria

LEER MÁS
No obtendrás el Bono Único Familiar de septiembre 2025: cometer este error te hará perder el monto para jefes de familia vía Patria

No obtendrás el Bono Único Familiar de septiembre 2025: cometer este error te hará perder el monto para jefes de familia vía Patria

LEER MÁS
Últimas noticias del Bono de Guerra de HOY, 4 de septiembre: fechas de pago fijas y aumento oficial del Sistema Patria

Últimas noticias del Bono de Guerra de HOY, 4 de septiembre: fechas de pago fijas y aumento oficial del Sistema Patria

LEER MÁS
Pagos MPPE esto se sabe HOY, 4 de septiembre: Bono Especial, aumentos para docentes y buenas noticias del Ministerio de Educación

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 4 de septiembre: Bono Especial, aumentos para docentes y buenas noticias del Ministerio de Educación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Datos LR

Aumento del Bono Único Familiar septiembre 2025: fecha de pago para jefes de familia y cómo recibir el nuevo monto por el Sistema Patria

No obtendrás el Bono Único Familiar de septiembre 2025: cometer este error te hará perder el monto para jefes de familia vía Patria

Últimas noticias del Bono de Guerra de HOY, 4 de septiembre: fechas de pago fijas y aumento oficial del Sistema Patria

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota