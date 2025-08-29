HOYSuscripcion LR Focus

Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela
Cómo hacer la verificación de datos del Saime 2025: guía paso a paso para actualizar mi cédula venezolana y pasaporte

Continúa la jornada de verificación de datos del Saime en agosto de 2025. El proceso también se puede hacer desde casa. Recuerda que no es necesario sacar una cita para ello en Venezuela.

La verificación de datos del Saime se puede hacer de manera presencial.
Arrancó una nueva jornada de verificación de datos del Saime en agosto de 2025. Según la entidad, es muy importante realizar este trámite, ya que se han reportado "deficiencias en el sistema" de las cédulas que rondan entre los 22 y 33 millones.

Antes de que procedas con el proceso de verificación de datos del Saime, es importante que lleves la copia simple de un documento en específico. Las fechas de las jornadas destinadas a este trámite ya fueron anunciadas por el régimen de Nicolás Maduro.

¿Cómo hacer la verificación de datos del Saime 2025?

Así puedes hacer la verificación de datos del Saime en 2025. Este procedimiento involucra a la cédula y el pasaporte.

De forma presencial

  • Ve a cualquiera de las oficinas del Saime
  • Entrega tu copia simple del acta de nacimiento (si eres venezolano), certificado de naturalización o gaceta oficial (si eres nacionalizado)
  • Un funcionario te ayudará con la verificación de datos
  • Capta tus huellas dactilares
  • Finalmente, tus datos serán actualizados en el Saime.

Desde celular

  • Inicia sesión en la página del Saime con tu número de cédula y contraseña
  • Haz clic en "solicitar certificación"
  • Verifica que tus datos personales sean los correctos
  • Acepta los términos y condiciones
  • Selecciona el método de pago de tu preferencia e ingresa los datos correspondientes
  • Haz clic en la flecha que verás en la sección "última orden"
  • Finalmente, descarga el documento en formato PDF.

¿Cuándo puedo hacer la verificación de datos del Saime?

Este sábado 30 de agosto, podrás realizar el trámite de verificación de datos del Saime. Acude a cualquiera de las oficinas a nivel nacional de 8.00 a. m. a 2.00 p. m. solo si estás en el rango de cédula de entre 22 a 33 millones.

¿Cuánto cuesta la verificación de datos del Saime?

Si realizas la verificación de datos de forma presencial, esta no tiene costo. Tampoco requiere que agendes una cita.

