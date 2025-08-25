Doble pago de nómina MPPE para docentes, agosto 2025: verifica si te corresponde el nuevo depósito de más de 5.000 bolívares en Venezuela
El régimen de Nicolás Maduro decretó un doble pago de nómina del MPPE en la última semana de agosto de 2025. Hasta 3 grupos beneficiarios del Ministerio de Educación se verán recompensados con los bonos para docentes.
El lunes 25 de agosto de 2025 dio inicio un doble pago de nómina del MPPE para los docentes en Venezuela. En dicha fecha, el Ministerio de Educación puso en marcha el depósito del Cestaticket con la segunda quincena, dos subsidios que suelen entregarse al mismo tiempo. A través de su cuenta personal, los maestros accedieron al nuevo subsidio.
El doble pago, sin embargo, no solo es para los docentes. En un comunicado, el MPPE aclaró que los trabajadores administrativos y obreros de dicho ministerio también cobran los recursos. Ambos bonos reconocen el esfuerzo y sacrificio de los servidores públicos.
Doble pago de nómina MPPE para docentes, agosto 2025: ¿qué se deposita?
El doble pago de nómina del MPPE para docentes incluye el Cestaticket, un subsidio de 5.292 bolívares. Asimismo, también se entrega la segunda quincena, un beneficio que llega cada 15 días en territorio venezolano.
¿A quién le corresponde el pago de nómina del MPPE?
El pago de nómina del MPPE le corresponde a los siguientes trabajadores de dicha entidad:
- Cestaticket: docentes, trabajadores del sector administrativo y obreros del MPPE
- Segunda quincena: docentes, trabajadores administrativos y personal obrero del MPPE.
Cronograma de pago del MPPE de agosto 2025: fechas y montos
Así queda el cronograma de pago del MPPE de agosto 2025. Ya se depositaron todos los beneficios del presente mes.
- 8 de agosto: primera quincena
- 13 de agosto: prestaciones sociales (personal jubilado del MPPE)
- 14 de agosto: bono de Guerra de 16.080 bolívares (trabajadores activos y jubilados públicos con Cestaticket)
- 18 de agosto: bono de Guerra de 15.008 bolívares (jubilados públicos sin Cestaticket)
- 25 de agosto: segunda quincena
- 25 de agosto: Cestaticket.