Resultados Kino Táchira de HOY, 18 de agosto 2025: números ganadores del sorteo 103 y premio mayor de la lotería en Venezuela

Kino Táchira de HOY: revisa aquí los resultados del 18 de agosto de 2025. Foto: composición LR/Kino Táchira

Este lunes 18 de agosto de 2025 se celebrará el sorteo 103 del Kino Táchira, uno de los juegos de lotería más seguidos en Venezuela. Los resultados se darán a conocer primero en una transmisión en vivo por YouTube a las 7:00 p. m., y posteriormente serán difundidos por televisión a las 10:00 p. m. En este artículo podrás consultar la combinación ganadora de esta edición.

Resultados Kino Táchira del 18 de agosto: números del sorteo 103

A continuación, te mostramos los resultados del sorteo 103 del Kino Táchira:

Números ganadores: -

¿Cómo se gana con el Kino Táchira?

Hay cuatro categorías de ganadores y se denominan de la siguiente manera:

Primera categoría de ganador o ganadores: con quince (15) aciertos.

Segunda categoría de ganador o ganadores: con catorce (14) aciertos.

Tercera categoría de ganador o ganadores: con trece (13) aciertos.

Cuarta categoría de ganador o ganadores: con doce (12) aciertos.

¿A qué hora jugó el Kino Táchira 103?

El sorteo 103 del Kino Táchira se realizará este lunes 18 de agosto a las 7:00 p.m., en el horario local, por el canal de YouTube (TuKinoTachira). Mientras que en Venevisión se transmitirá a las 10.00 p. m. en diferido.