Esperado pago del cronograma del MPPE en 2025 ya puede ser cobrado: revisa las buenas noticias de agosto para docentes del Ministerio

Los docentes del MPPE también reciben el Bono de Guerra y el Cestaticket. Foto: composiciónLR/Freepik/MPPE

El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) de Venezuela realizó un esperado pago. Se trata de la primera quincena de agosto 2025 a docentes, personal administrativo y obrero. Este abono abarca tanto el salario base como las asignaciones regulares, aplicables tanto a trabajadores activos como a jubilados.

Conoce en la siguiente nota todo lo que debes saber acerca de este pago del MPPE, incluido la fecha oficial en la que comenzó a entregarse, el monto que corresponde y cómo revisar el subsidio en tu cuenta.

Primera Quincena de agosto 2025: ¿cuándo pagaron a los docentes del MPPE?

El 8 de agosto de 2025 se efectuó el pago de la primera quincena correspondiente a dicho mes, según la publicación hecha en la cuenta de Telegram de Pagos MPPE. Este pago favoreció a los docentes, el personal administrativo y los obreros del Ministerio de Educación.

Se detalló que los fondos fueron depositados directamente en las cuentas nómina de los empleados públicos, sin la intervención de plataformas como el Sistema Patria para su dispersión.

¿De cuánto es la Primera Quincena de agosto 2025 del MPPE?

Los salarios de los docentes del MPPE dependen de su categoría laboral, lo que provoca variaciones en los montos asignados. A continuación, se presenta un cuadro detallado con los sueldos correspondientes a los empleados públicos, administrativos y docentes:

Bachilleres: empleados públicos que aún no tienen un título profesional reciben desde 130 hasta 197 bolívares. De acuerdo con la región, su aguinaldo puede variar entre 520 y 788 bolívares.

empleados públicos que aún no tienen un título profesional reciben desde 130 hasta 197 bolívares. De acuerdo con la región, su aguinaldo puede variar entre 520 y 788 bolívares. Técnicos: trabajadores que poseen un título de Técnico Superior Universitario (TSU) ganan 218 bolívares y los técnicos II cobran 254. El aguinaldo base para un TSU será de 872 bolívares y para los segundos, de 1.016.

trabajadores que poseen un título de Técnico Superior Universitario (TSU) ganan 218 bolívares y los técnicos II cobran 254. El aguinaldo base para un TSU será de 872 bolívares y para los segundos, de 1.016. Profesionales: de acuerdo con la escala salarial, los profesionales tienen un sueldo base de 296 bolívares, que puede alcanzar los 379 en caso de estar en el rango III; es decir, su aguinaldo varía entre 1.184 y 1.516 bolívares.

Pagos MPPE 2025: ¿cómo revisar la primera quincena de abril?

Si deseas consultar los depósitos de las quincenas y bonos, o acceder a tu boleta de pago de manera virtual, puedes seguir esta sencilla guía paso a paso: