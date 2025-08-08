HOYSuscripcion LR Focus

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 8 de agosto: Bono Especial de Vacaciones, subsidios para docentes y aumentos del Ministerio de Educación

El MPPE dará inicio a los pagos correspondientes a agosto de 2025, comenzando con la primera quincena del Ministerio de Educación, que será el siguiente beneficio en ser depositado. Además, continúa el pago del Bono Especial de Vacaciones y pronto se realizará el del Bono de Guerra y el Cestaticket.

El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de agosto. Foto: composición LR/X
En agosto de 2025, el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) retomará la entrega de pagos a su personal. Los docentes y trabajadores del sector educativo en Venezuela recibirán el Bono Especial de Vacaciones, el Bono de Guerra, sus quincenas correspondientes y el Cestaticket.

Asimismo, se anticipa la inclusión de nuevos beneficios económicos, como parte de las medidas del Gobierno para apoyar a todos los empleados del sector, sin importar su modalidad de contratación.

Pagos MPPE: cronograma del Ministerio de Educación de agosto 2025

El Ministerio de Educación tiene previsto realizar la distribución del Bono de Guerra para todo el personal del sector educativo, incluyendo tanto a los trabajadores activos como a los jubilados. Además, se anticipa el depósito del Cestaticket a nivel nacional, junto con el pago correspondiente a la primera quincena del mes de agosto:

  • Primera Quincena
  • Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket
  • Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket
  • Cestaticket
  • Segunda Quincena

Bono Especial de Vacaciones: ¿cuál es el monto del MPPE?

De acuerdo con la Federación Venezolana de Maestros (FVM), el Bono Vacacional para el personal docente tiene un monto de 6.160 bolívares, equivalente a 60 días de salario integral.

Este beneficio se entregará durante la primera quincena de julio a los maestros y obreros que trabajen en las escuelas, mientras que el personal administrativo lo recibirá en el mes correspondiente según su derecho.

¿Cómo descargar el recibo de pago del MPPE?

  • Ingresa al portal oficial de Autogestión al Trabajador del MPPE.
  • Pulsa en "Usuario certificado" e inicia sesión con tu cédula de identidad, los últimos cuatro dígitos de tu cuenta bancaria y tu año de nacimiento.
  • Dirígete a "Recibo de pago" y completa el formulario con los datos solicitados.
  • Oprime en "Generar recibo de pago" y el sistema te mostrará tu boleta.
  • Selecciona la opción de "Descargar recibo de pago en formato PDF" y listo.
