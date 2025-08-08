Pagos MPPE esto se sabe HOY, 8 de agosto: Bono Especial de Vacaciones, subsidios para docentes y aumentos del Ministerio de Educación
El MPPE dará inicio a los pagos correspondientes a agosto de 2025, comenzando con la primera quincena del Ministerio de Educación, que será el siguiente beneficio en ser depositado. Además, continúa el pago del Bono Especial de Vacaciones y pronto se realizará el del Bono de Guerra y el Cestaticket.
En agosto de 2025, el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) retomará la entrega de pagos a su personal. Los docentes y trabajadores del sector educativo en Venezuela recibirán el Bono Especial de Vacaciones, el Bono de Guerra, sus quincenas correspondientes y el Cestaticket.
Asimismo, se anticipa la inclusión de nuevos beneficios económicos, como parte de las medidas del Gobierno para apoyar a todos los empleados del sector, sin importar su modalidad de contratación.
Pagos MPPE: cronograma del Ministerio de Educación de agosto 2025
El Ministerio de Educación tiene previsto realizar la distribución del Bono de Guerra para todo el personal del sector educativo, incluyendo tanto a los trabajadores activos como a los jubilados. Además, se anticipa el depósito del Cestaticket a nivel nacional, junto con el pago correspondiente a la primera quincena del mes de agosto:
- Primera Quincena
- Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket
- Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket
- Cestaticket
- Segunda Quincena
Bono Especial de Vacaciones: ¿cuál es el monto del MPPE?
De acuerdo con la Federación Venezolana de Maestros (FVM), el Bono Vacacional para el personal docente tiene un monto de 6.160 bolívares, equivalente a 60 días de salario integral.
Este beneficio se entregará durante la primera quincena de julio a los maestros y obreros que trabajen en las escuelas, mientras que el personal administrativo lo recibirá en el mes correspondiente según su derecho.
¿Cómo descargar el recibo de pago del MPPE?
- Ingresa al portal oficial de Autogestión al Trabajador del MPPE.
- Pulsa en "Usuario certificado" e inicia sesión con tu cédula de identidad, los últimos cuatro dígitos de tu cuenta bancaria y tu año de nacimiento.
- Dirígete a "Recibo de pago" y completa el formulario con los datos solicitados.
- Oprime en "Generar recibo de pago" y el sistema te mostrará tu boleta.
- Selecciona la opción de "Descargar recibo de pago en formato PDF" y listo.