Lotería de Cundinamarca HOY, 8 de septiembre 2025: resultados del sorteo 4767, números ganadores y premio mayor vía Canal 1
Consulta si tu número fue ganador en el sorteo de la Lotería de Cundinamarca realizado el lunes 8 de septiembre en Colombia. El premio mayor entregará una bolsa de 6.000 millones de pesos.
Este lunes 8 de septiembre, desde las 10:25 p. m., se conocerá el número ganador del premio mayor de la Lotería de Cundinamarca en Colombia, correspondiente al sorteo 4767. El gran afortunado se lleva a casa una suma de 6.000 millones de pesos.
Pero eso no es todo: además del premio principal, hay múltiples premios adicionales que también reparten fortuna. Los resultados de estas modalidades suelen compartirse a través de redes sociales. En La República te traemos en vivo la transmisión del sorteo de la Lotería de Cundinamarca HOY por Canal 1.
Resultado Lotería de Cundinamarca: números del 8 de septiembre
- Premio mayor: -
- Serie: -
Resultado Lotería de Cundinamarca: ¿qué cayó en el último sorteo?
- Número: 3 - 3 - 4 - 3
- Serie: 142
¿Qué canal transmite la Lotería de Cundinamarca EN VIVO?
Canal 1 es la señal que transmite la Lotería de Cundinamarca en Colombia.