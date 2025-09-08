Lotería de Cundinamarca HOY, 8 de septiembre 2025: resultados del sorteo 4767, números ganadores y premio mayor vía Canal 1

Este lunes 8 de septiembre, desde las 10:25 p. m., se conocerá el número ganador del premio mayor de la Lotería de Cundinamarca en Colombia, correspondiente al sorteo 4767. El gran afortunado se lleva a casa una suma de 6.000 millones de pesos.

Pero eso no es todo: además del premio principal, hay múltiples premios adicionales que también reparten fortuna. Los resultados de estas modalidades suelen compartirse a través de redes sociales. En La República te traemos en vivo la transmisión del sorteo de la Lotería de Cundinamarca HOY por Canal 1.

Resultado Lotería de Cundinamarca: números del 8 de septiembre

Premio mayor: -

Serie: -

Resultado Lotería de Cundinamarca: ¿qué cayó en el último sorteo?

Número: 3 - 3 - 4 - 3

Serie: 142

¿Qué canal transmite la Lotería de Cundinamarca EN VIVO?

Canal 1 es la señal que transmite la Lotería de Cundinamarca en Colombia.